Čím delší kolony na D1 tím dražší známka? Poslanci se pohádali o rostoucí poplatky na dálnici

Poslanec ANO Kolovratník by chtěl připojit návrh na zdražení dálniční známky z 1500 na 2000 korun k novele dopravního zákona, která by měla především zahrnout zrušení papírových dálničních známek za elektronické.

Situace na českých dálnicích je terčem vtipů dlouhodobě a nový návrh se také dostal do hledáčku opozičního poslance. „Přemýšlím, co nám svým návrhem na zdražení dálniční známky chce @kolovratnikm říci. Po logice ministryně Novákové něco v duchu, čím větší kolony na D1 tím dražší známka? Nebo jak to mám chápat?“ položil dotaz s nadsázkou bývalý ministr zemědělství za KDU- ČSL, Marian Jurečka.

Na jeho provokativní twitt pohotově zareagoval autor zmiňované částí novely zákona Martin Kolovratník. Návrh zdůvodňuje rostoucí cenou nákladů na stavby.

„Ale NO TAK, Mariane @MJureka ! V HV tě považuju za rozumného odborníka. Je to posun max limitu, nebyl zvýšen od r 12. Sám víš, jak rostou ceny a vstupy. Do 2 let zprovozňujeme skoro 120 km dálnic a jedniček - a sám víš, jaké náklady navíc chce údržba. Takhle jednoduchý to je :-),“ kontroval vládní poslanec.

Novela ještě nebyla schválena, tudíž si na zdražení dálničních známek ještě musí motoristé počkat.