Pavel Novotný: Klaus mladší je nácek. Voliči Babiše a Okamury skončí v pekle

Novotný o politice i jako starosta mluví velmi otevřeně. Nedávno například tvrdě kritizoval komunistického poslance Zdeňka Ondráčka za jeho cestu na východ Ukrajiny a setkání s vůdci tamních separatistů. „Jsem pro obžalobu Zdenka Ondráčka z vlastizrady a po odsouzení na doživotí jeho usmrcení tajnou službou. A držte hubu, že někomu přeji smrt. Přeji, ale za tohle býval polní soud a rovnou kulka. Zm*d,“ napsal Novotný na sociálních sítích.

Za svoje slova čelil kritice, dokonce kvůli nim byl vypovídat na policii. Kontroverzní politik je podle svých slov ochoten opustit ODS, pokud k tomu bude vyzván. Odešel by prý v tichosti. Promluvil také o vyloučení Václava Klause mladšího ze strany. Klaus je podle Novotného silnou osobností, jenže si pod sebou sám podřezal větev, když ve volbách do Senátu podpořil kandidáta SPD Ladislava Jakla – a to i přesto, že ve stejném obvodě ODS postavila svého kandidáta.

zdroj: YouTube

Na Klausovi mu ovšem vadí víc věcí. „Mně vadí, že on je nacista. Já se s ním neshodnu. Ale v osobním styku, navzdory tomu, co proklamuje veřejně, je nesmírně vtipným společníkem. Je nesmírně sečtělej a vtipnej chlap,“ popisuje Klause starosta Řeporyjí.

Tím ale s Klausem nekončí. „On je náckoidní typ, takovej nácíček,“ nešetřil poslance Novotný. Klaus byl nakonec kvůli odlišným názorům z ODS vyloučen, sám Novotný ale nemá jasno, zda šlo o nejšťastnější krok. Dodal nicméně, že respektuje rozhodnutí svých stranických kolegů. ODS by se podle něj měla v něčem zachovat jako Klaus. „Ještě víc by se měla přiklonit doprava. To je v podstatě její jediná šance,“ je přesvědčen Novotný.

Je také přesvědčen, že Klausovo nové hnutí Trikolora nebude příliš úspěšné. „Získá 3,8 procenta hlasů, nedostane se do Parlamentu, ale dosáhne na tu státní podporu. Přesvědčí část voličů ODS, část voličů ANO,“ předvídá Novotný.

Několika slovy se zastavil i u vlády. Osobně si prý váží šéfa ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka, který je podle něj v obtížné situaci. Vláda podle něj funkční období nedokončí a Češi půjdou k předčasným volbám. „Ale čeká nás ještě taková mezihra a Okamura bude ministr školství,“ tvrdí Pavel Novotný.

Spokojený naopak není s prezidentem Milošem Zemanem. Kvůli němu už prý ale rezignoval. „Já jsem si řekl: Je to tvůj prezident. Jsem ve fázi naprosté rezignace. Já Milošem Zemanem pohrdám. Kdyby byl naživu Václav Havel, tak by řekl: ‚To je anexe cizího území, co se děje na tom Krymu, to je okupace. Vyzývám mezinárodní společenství, aby zasáhlo.‘ A Zeman jede do Ruska za Putinem na módní přehlídku,“ vysvětloval Novotný. Následně ale svůj přeřek opravil. „Na vojenskou přehlídku. A dá si cigáro s Lavrovem,“ kroutí hlavou Novotný.

Kritikou nešetří u premiéra Andreje Babiše a těch, kteří ho volili. „Myslím si, že jeho voliči si nezaslouží takový výsměch a pohrdání jako voliči Tomia Okamury, byť půjdou do pekla všichni,“ je přesvědčen. Současná premiér se podle něj obklopil nesmírně profesionálním týmem poradců, který si nedokázala vytvořit žádná jiná strana.

Díky tomu dokázal Babiš ošálit voliče. „Myslím si, že jeho voliči jsou obětí mimořádně sofistikované kampaně,“ myslí si politik. „Ale doufám, že přijde do poslední stoky nejbrutálnějšího pekla a tam budou všichni, co ho volili. Ale my to přežijeme, i když toho půlku ukradne, my to přežijeme,“ dodal Novotný,