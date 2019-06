Odejde ČSSD z vlády? „Včera bylo pozdě“, zní ze strany. Zeman nad tím kroutí hlavou

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že pokud poslanci ANO podpoří do Rady České tiskové kanceláře (ČTK) publicistu Michaela Semína, povede to ke konci vládní koalice. Podle prezidenta Miloše Zemana by bylo velmi malicherné, pokud by se kvůli tomu koalice měla rozpadnout. V samotné ČSSD na koalici jsou různé názory. Převažuje však pocit, že by strana měla v koalici zůstat, jinak by jí to mohlo poškodit.