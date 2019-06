Uprchlíci zmlátili v pražském metru muže, tvrdí Okamura. Pravda je úplně jiná

Podle Týdeníku Policie dva cizinci ve věku 21 a 29 let začali na počátku tohoto měsíce obtěžovat kolemjdoucí a dělat nepořádek ve vestibulu metra na Opatově. Poté napadli jednoho cestujícího. Měli do něj kopat a mlátit a dle jeho slov měli mít i nože.

Před policií, která na místo dorazila, začali utíkat. I poté, co je policie chytila a zatkla, nepřestávali napadenému jedinci vyhrožovat smrtí.

Okamura na svém oficiálním facebookovém profilu událost uvedl jako důkaz neschopnosti ministra vnitra Hamáčka a toho, že v Praze není bezpečno. „Pořád dokola. Na ulici není bezpečno. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se ale pořád snaží tvrdit opak, aby zakryl vládní neschopnost,“ napsal Okamura, který následně slovy z Týdeníku policie popsal celý případ. „Jaké máte zkušenosti s kriminalitou Vy? Cítíte se v Praze či jinde bezpečně?“ otázal se následně svých příznivců.

Ti měli jasno. „Znásilnění opici a dvě nabušené opičky nudou mlátí české lidi v metru, během jednoho dne, a to je jen začátek a Hamacek dělá ze nic parchant, začíná mne to srát, čím dál víc Praze vidím ty negramoty z Afriky,“ napsal jeden. „ Chybí mi tam co to bylo za cizince, podle toho co píšete, tak naši budoucí obohacovači. Tak to máme dobrý, škoda že tam nebyla ta blbka redaktorka,“ napsala další.

Diskutující odkazovali na předchozí Okamurův post, kdy předseda SPD osočil redaktorku Českého rozhlasu, Zdeňku Trachtovou, že bagatelizovala znásilnění dívky na Litoměřicku. Jeho příznivci následně začali psát, že by redaktorce též přáli znásilnění. Politici včetně Hamáčka za to Okamuru a jeho příznivce odsoudili.

Samotný Okamura nenapsal, jaké národnosti jsou cizinci. Vyšlo najevo, že se jedná o dva Slováky. Informaci potvrdil i Hamáček.

Jak poukazuje server Expres.cz, jeden útočníků měl na sobě tričko, které pochází z dílny ultras fotbalové Sparty. Stojí na něm „Lepší ségra v bordelu než brácha ve Slavii“ a ještě přeškrtnuté SKS, tedy iniciály Slavie. Nedá se očekávat, že by tričko, které nelze koupit v oficiálním fanshopu Sparty, nosili migranti, navíc černé pleti, kteří nejsou mezi k neonacismu směřujícími členy ultras moc oblíbení.