„A dost!“ Hamáček se tvrdě pustil do Okamury

Okamura se na svém facebookovém účtu vyjádřil k incidentu znásilnění 16leté dívky u obce Lukavec na Litoměřicku. Na základě nepotvrzených informací z Litoměřického deníku napsal, že pachatelem byl africký migrant vyhoštěný z Německa. Ačkoliv policie později potvrdila, že se skutečně jednalo o afrického migranta, odmítla informaci, že byl z Německa vyhoštěn.

Redaktorka Českého rozhlasu, Zdeňka Trachtová, se jej následně zeptala, zda má informaci ověřenou a proč hovořil zrovna o tomto případu, kdy se ČR dějí stovky případů znásilnění. Okamura následně na svém facebookovém profilu ji osočil z toho, že na něj útočila a bagatelizovala znásilnění. Své příznivce vyzval, ať do Českého rozhlasu napíší, co si o tom myslí.

Okamurovi příznivci začali uvedené redaktorce, jejíž fotku Okamura sdílel, posílat agresivní příspěvky, ve kterých ji přejí, aby též byla znásilněna migranty. Řada politiků to odsoudila. Mezi nimi byl i Hamáček. „To, co se rozpoutalo na facebooku Tomia Okamury vůči novinářce ČRo @ZdenTra je odporné. Chtěl bych ujistit veřejnost, že Policie ČR se celou záležitostí zabývá,“ napsal Hamáček na svém Twitteru.

Jeho slova, že policie bude prověřovat nenávistivé komentáře, Okamura odsoudil. „Tak to je síla! To co předvedl ministr vnitra Hamáček (ČSSD) před chvílí ve Sněmovně nemá obdoby. Místo, aby řešil znásilnění nezletilé dívky africkým migrantem, tak zaútočil na znepokojené české občany!“ napsal. „Hamáček zaútočil na naše znepokojené občany, kteří píší v diskusích na sociálních sítích rozhořčené příspěvky. A řekl, že komentáře již policie prověřuje. Místo toho, aby policie vynaložila síly na to, aby chránila české občany,“ opřel se Okamura do ministra vnitra.

Toho Okamurovo obviňování už naprosto rozčílilo. „ A dost! Už mě neustále dokola opakované lži Tomia Okamury totálně vytáčí. Tomio Okamuro, můžete konečně přestat lhát? Neznáte základy slušného chování, tak vás na ně musím upozornit já! Díky vašim sprostým lžím desítky lidí píšou všude na internetu výhrůžky každému, na koho zrovna ukážete. Sakra, kde je vaše dno? Co všechno jste ochoten ještě udělat pro hlasy? Už jednou jste dokázali v SPD vytvořit z obyčejného důchodce odsouzeného teroristu. Kdo bude další?“, reagoval Hamáček.

Ministr vnitra odkazoval na „prvního českého teroristu“, důchodce a sympatizanta SPD, důchodce Jaromíra Baldu, který pokácel stromy na koleje a způsobil nehody dvou vlaků. Balda tím chtěl vyvolat strach z muslimů. Chtěl, aby čin byl připsán muslimům a proto na kolejích šířil výhružné letáky.

„Abych uvedl vše na pravou míru. Případ znásilnění jsem samozřejmě odsoudil a nyní je ve vyšetřování. Právo poskytovat informace si vyhradil státní zástupce. Jako ministr vnitra mohu říct, že byl pachatel okamžitě po činu dopaden, je ve vazbě a čeká na soud. Předpokládám, že si odpyká odpovídající trest. Jako člověk ale říkám, že to, co se stalo, je strašné. A je mi to hrozně líto,“ pokračoval dále Hamáček který osočil Okamuru, že vystavil mediálnímu lynči novinářku, která dělala svou práci a kladla mu dotazy. „Pokud na to máte žaludek, tak si to otevřete a uvidíte, co tam lidé píšou. Přečtěte si, co redaktorce přejí, aby se jí stalo. Je to naprosto nechutné,“ varoval své čtenáře.

Hamáček se též vyjádřil k dalšímu Okamurově příspěvku, ve kterém referuje o napadení muže v metru na pražském Opatově dvěma cizinci. „Pořád dokola. Na ulici není bezpečno. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se ale pořád snaží tvrdit opak, aby zakryl vládní neschopnost,“ využil Okamura zprávu z počátku června k tomu, aby se strefil do svého politického oponenta.

Hamáček si to ale nenechal líbit. „Já jsem si dal tu práci a nechal si případ dohledat. Byli jsme vyzýváni, abychom zase zajistili kontrolu hranic. Jednalo se o dva občany Slovenské republiky, kteří zaútočili v metru na občana České republiky. Strážníci Městské policie okamžitě zasáhli a věc vyřešili. Byl jsem vyzýván, abych přijal opatření a zabránil vstupu cizinců do ČR. To tedy znamená, že máme snad postavit dráty na česko-slovenských hranicích...?“ vysmál se Hamáček Okamurovi.

„Bezpečnostní složky dělají maximum, aby zůstala ČR bezpečnou zemí. Tomio Okamura ale pořád mluví o kontrole hranic. Věřte, že jediný způsob, jak zabránit, aby se člověk do země nedostal, je zavést kompletní kontrolu hranic, zrušit schengenský systém a každému, kdo bude překračovat českou hranici, kontrolovat občanky či pasy. Je evidentní, že to je věc, která v současné době není možná, není ve schopnostech našich bezpečnostních složek a není to ani v zájmu ČR. Škody, které by z toho vznikly, by byly obrovské,“ vysvětlil ministr vnitra, proč Okamurovy bezpečnostní návrhy nejsou aplikovatelné.