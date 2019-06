„To je fakt perverzní.“ Soukup se vyjádřil k Okamurově sporu s Českým rozhlasem

„S reakcí na kauzu znásilnění 16-leté dívky cizincem u Litoměřic jsem si schválně dal na čas. Jde o záležitost dost kontroverzní a já chtěl získat určitý odstup. Teď už jej mám. A rád bych poukázal na bezcitnost a hyenismus určité skupiny českých médií. A také na jeden z největších nešvarů současné doby - strachu pojmenovávat věci pravými jmény,“ napsal Soukup na svém oficiálním facebookovém profilu.

Celá kauza vypukla tím, že Okamura se na svém facebookovém účtu vyjádřil k incidentu znásilnění 16leté dívky u obce Lukavec na Litoměřicku. Na základě nepotvrzených informací z Litoměřického deníku napsal, že pachatelem byl africký migrant vyhoštěný z Německa. Ačkoliv policie později potvrdila, že se skutečně jednalo o afrického migranta, odmítla informaci, že byl z Německa vyhoštěn.

Redaktorka Českého rozhlasu, Zdeňka Trachtová, se jej následně zeptala, zda má informaci ověřenou a proč hovořil zrovna o tomto případu, kdy se ČR dějí stovky případů znásilnění. Okamura následně na svém facebookovém profilu ji osočil z toho, že na něj útočila a bagatelizovala znásilnění. Své příznivce vyzval, ať do Českého rozhlasu napíší, co si o tom myslí.

Okamurovi příznivci začali uvedené redaktorce, jejíž fotku Okamura sdílel, posílat agresivní příspěvky, ve kterých ji přejí, aby též byla znásilněna migranty. Řada politiků to odsoudila. „To, co se rozpoutalo na facebooku Tomia Okamury vůči novinářce Českého rozhlasu Zdeňce Trachtové je odporné. Chtěl bych ujistit veřejnost, že Policie České republiky se celou záležitostí zabývá,“ napsal na Twitteru předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.

Místopředseda Sněmovny poštval na Facebooku své fanoušky vůči novinářce Zdeňce Trachtové. Ta je tak terčem výhrůžných zpráv, fanoušci SPD jí přejí znásilnění. Zastrašovat novináře je zcela nepřípustné. Pane Okamuro, i vy byste měl mít hranice,“ opřel se Okamury předseda Pirátů, Ivan Bartoš.

Podle Soukupa však má pravdu Okamura, i „když se mohl vyjádřit elegantněji“. Zkritizoval politiky, že se přetvářejí. „Především mě irituje přetvářka všech těch politiků, kteří se do Tomia Okamury pustili. Prostě novináři nejsou svaté krávy, aby se nemohlo upozornit na jejich přešlapy a omyly,“ uvedl Soukup s tím, že redaktorka Českého rozhlasu se chovala neprofesionálně.

„Dělat teď z novinářky oběť, protože o ní nějaký politik řekl, co si o ní myslí, je fakt perverzní. Nehledě na to, že tato dáma fakt byla mimo. Myslela si, že se v Česku dějí stovky znásilnění denně! Takže narovinu: Zdeňka Trachtová z Českého rozhlasu je MIMOŇ, a když se není schopna připravit na rozhovor, ať tuhle práci prostě nedělá!“ pustil se do Trachtové Soukup.

Podle Soukupa se Český rozhlas dopouští cenzury, která se mu však pouze vymstí. „Nevím, zda to chtěl Český rozhlas tutlat, ale bylo správné na tento případ upozornit a pojmenovat věci tak, jak jsou. Český rozhlas a spolu s ním i část politiků udělali jen stejnou chybu, jako když se v Německu v Kolíně nad Rýnem snažila média tajit řadu sexuálních napadení během oslav Nového roku. A co z toho pak bylo? Demonstrace na obranu žen,“ poukázal Soukup.

Podle Soukupa by si Hamáček měl ve svém boji proti kyberšikaně „posvítit na partu lidí, která nyní spamuje twitterový účet tiskového mluvčího prezidenta“, Jiřího Ovčačka. Reagoval tak na rozhodnutí části uživatelů Twitteru pod Ovčáčkovi příspěvky psát s tématem nesouvisející zprávy o receptech, informací o počtu pracovníků Škodovky či doporučení, kde co sehnat či koupit. „„Na Alze teď mají váhu Huawei s dost velkou slevou, to rozhodně stojí za zvážení. Pokud sháníte, neváhejte,“ stojí např. v jednom komentáři.

Samotný Ovčáček si však z tohoto bojkotu dle svých slov velkou hlavu nedělá. „Za pikantní považuji, že jde o reakci na zveřejnění výhrůžek příznivců Milionu chvilek nenávisti vůči mně - vyhrožovali mi po bolševicku kriminalizací. Nejde o první akci tohoto typu. Před časem komentátor Honzejk vyhlásil akci “blokujte Ovčáčka” a výsledkem je, že mám násobně vyšší počet followerů. Nijak mne to tedy netrápí. Ono je to zase přejde. Teď je horko a to mnohé zmáhá,“ napsal redakci serveru EuroZprávy.cz.

Ovčáček byl též jeden z těch, co se zastali předsedy SPD. „‪Místo, aby politici odsoudili znásilnění šestnáctileté dívky migrantem a projevili soucit k oběti, pořádají doslova zběsilý hon na Tomio Okamuru. Co je to za zvrácenou morálku?‬“ napsal mluvčí prezidenta Miloše Zemana.