Neschopná Babišova vláda? Lidovci chrlí kritiku, jsou pro vyslovení nedůvěry

Hlasování celostátní konference, která je nejvyšším lidoveckým orgánem mezi sjezdy, o nedůvěře vládě bylo jednomyslné. "Nám vadí, že vláda neřeší věcná, konkrétní témata. Pokud se podíváte opakovaně na programy jednání vlády České republiky, najdete tam mraky informativních zpráv, případně zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu, pak se tam dostanou návrhy poslaneckých klubů a poslanců jako jednotlivců, ale že by vláda pracovala na nějakých zásadních změnách nebo koncepčních zákonech, tak to se bohužel neděje," řekl předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Vláda podle něj nepředkládá návrhy zákonů, v termínech, které si sama stanovila. Kritizoval kabinet také za problém s financováním sociálních služeb.

Lidovci také odsoudili Kolovratníkův návrh na zdražení dálničních známek. "KDU-ČSL nesouhlasí se zvyšováním poplatku za dálniční známku. Diskusi na toto téma je možno vést až nejdříve po dokončení dálnice D1. Do té doby je to nehorázná drzost," citoval Výborný usnesení celostátní konference. Lidovci podle něj budou ve Sněmovně návrhu na zdražení dálničních známek bránit.

Místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík kritizoval premiéra Andreje Babiše (ANO) za zablokování společného evropského cíle na dosažení neutrality v emisích oxidu uhličitého (CO2) do roku 2050. Lidovci podle Hladíka přijali usnesení, že jako strana budou i pře Babišův odmítavý postoj usilovat o to, aby Česko do roku 2050 vytvořilo pouze tolik emisí CO2, kolik jich spotřebuje.