Lidé poslali Milionu chvilek pro demokracii miliony korun. Co s nimi dělají?

Lidé posílali nejčastěji menší finanční částky v řádech stovkách korun, maximálně tisících. Lidé finanční dary posílali se vzkazy typu „Pravda zvítězí“, „Za zdravou společnost, proti lhářům a hrabivcům, „Na vězeňský mundúr pro pana premiéra“. Jeden důchodce poslal např. 900 korun s komentářem „Příspěvek od Babiše - nejlépe investované navýšení důchodu od Panošů,“ ve kterém s odkazoval na Babišem vyzdvihované navýšení důchodů o 900 korun.

Mnozí posílali částky s tím, že to je omluva za to, že se nebudou moci organizace zúčastnit. Další však posílali částky v hodnotě 1 koruny či 0,01 korun s komentáři, ve kterých se negativně vymezovali vůči demonstrantům. „Smiřte se s tím, ze řvaním a paralýzou vlakové dopravy nic nezměníte.A do voleb je vás málo,“ stojí v jednom komentáři. „Za tohle, co děláte, se budete brzy strašně stydět. Taková ostuda, demonstrovat za kmotry…,“ napsala jedna přispívající.

Není to poprvé, co lidé posílají minimální částky s cílem vyjádřit své kritické názory na vlastníka transparentního účtu. Během posledních prezidentských voleb odpůrci prezidenta Miloše Zemana mu na transparentní účet posílali haléřové příspěvky s kritickými komentáři typu „„Příspěvek na brzký důchod,“ nebo „Výplata ze pětileté období – odměna za rozhádání národa a vybíjení vlastní zahořklosti všude kolem“. „„Haléře vždy přinášejí štěstí. Na to je třeba pamatovat!“ komentoval bojkot tiskový mluvčí prezidenta Zemana, Jiří Ovčáček.

K 21. květnu bylo na účtu Milionu chvilek pro demokracii necelých 300 000 korun. Částka se tak navýšila za poslední měsíc. Jeden z největších finančních darů, 50 tisíc korun, poslala Asociace soukromého zemědělství ČR, která sdružuje 7,5 tisíce českých sedláků. Babišovy kauzy totiž podle nich ohrožují důvěryhodnost českého zemědělství i České republiky.

Největší finanční dar, 100 000 korun, byl poslán od českého podnikatele. Spolek tvrdí, že si jeho identitu prověřil na internetu. Údajně jde o člověka bez vazeb na politické strany. Spolek dlouhodobě odmítá, že by byl financován politickými stranami.

Právě takové podezření se hojně šířilo na sociálních sítích a v řetězových emailech v pomlouvačném příspěvku od jistého Přemysla Horsta Habarta, který osočuje hlavní tvář spolku, Mikuláše Mináře, z toho, že je dosazen na místo Českou pirátskou stranou, Piráty, Zelenými a KDU – ČSL a německou antifašistickou organizací Antifa.

V příspěvku je Minář vykreslován jako problémový student, drogově závislý, s dluhy a ze sociálně slabé rodiny. Všechny tyto osočení se však nezakládají na pravdě. „K německé Antifě a českým politikům chybí dodat už jen ilumináty, islámský stát a George Soroše. Jo a vlastně ještě Americkou ambasádu a zednáře,“ vysmál se příspěvku sám Minář, který uvažuje o podání žaloby za lživou pomluvu.

Nicméně, aby organizátoři nemohli být osočeni, že skutečně jsou řízeni opozičními politiky, rozhodli se je na pódium nevpustit. Akce má dle nich být přísně nadstranická. „Nikdo z politiků na pódiu nevystoupí," oznámil producent Robin Schovánek, který akci spoluorganizuje. Podle serveru Aktuálně.cz ale mnozí opoziční politici přesto plánují na demonstrace přijít, aby podpořili občanské aktivity.

Demonstrace na Letné má být vůbec největší demonstrací z doposud proběhlých. Minář odhaduje, že by její organizace měla vyjít na 1,5 milionu korun. Ta poslední, na Václavském náměstí, stála podle organizátorů 550 000 korun. Podle spolku se na ní sešlo 120 000 lidí, policie však uvedla jen 70 000 lidí.

Utržené peníze spolek dle transparentního účtu spolek utrácí peníze hlavně za demonstrace a propagaci, tisk letáků, pronájem techniky apod. Je výhradně na něm, co s nimi udělá. Na rozdíl od financí politických stran nebo prezidentských kandidátů, zákon spolku nenařizuje, jak peníze smí či nesmí použít, sdělil deníku Právo advokát Filip Rigel. O hospodaření spolku rozhoduje dle stanov rada.

Demonstranti představili pět bodů, které žádají, aby premiér Babiš dodržel. Těmi jsou: 1) přijetí pojistek nezávislosti justice a demise ministryně spravedlnosti Marie Benešové, 2) aby Agrofert vrátil všechny neprávem obdržené dotace, 3) konec dotací, daňových úlev, investičních pobídek a státních zakázek pro Agrofert,4) odprodej médií, která Babiš vlastní, 5) demise samotného Babiše.

Vůči demonstrantům se vymezuje premiér Babiš i prezident Miloš Zeman. Tvrdí, že pokud chtějí docílit změny politiky v Česku, měli by se demonstranti, respektive spolek Milion chvilek pro demokracii, sami stát politickou stranou a získat hlasy v demokratických volbách.