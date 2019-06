Jakl podpořil Milion chvilek pro demokracii? Řekl, proti čemu by lidé měli skutečně demonstrovat

Jakl tvrdí, že proti spolku Milionu chvilek pro demokracii sám o sobě nic nemá. „Nevím, jestli jim fandím, nebo ne. Oni hlavně nefandí mně. Zaregistroval jsem tuto skupinu až v momentě, kdy odmítavě pokřikovala kolem mého zvolení do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. A pochopil jsem, že se jim nelíbí demokracie. Že zvolen může být kdokoliv, ale jen ten, kdo se jim líbí,“ uvedl.

Sdílí s nimi nicméně nechuť k současné vládě a premiérovi Babišovi. „No jasně, kdo by miloval Babiše, nebo tu mladou soudružku ministryni, co nám loupí z peněženek, aby si mohla dělat svoji líbivou politiku?“ pustil se Jakl nejen do Babiše, ale i ministryně práce a sociálních věcí, Janě Maláčové (ČSSD).

Podle něj se právě v osobě Maláčové a dalších osob z koaliční ČSSD do vlády dostali „levicoví extrémisté.“ Vyčítá Babišovi, že to dopustil, nepřekvapuje jej to však, protože Babiš a hnutí ANO obecně dle něj nemá program a tak si nechá politiku diktovat tím, s kým je zrovna ve vládě.

Jakl se proti Babišovi, o kterém říká, že nemá zábrany „šikanovat drobné živnostníky“, postavil již dříve, před dvěma lety, na demonstracích proti elektronické evidenci tržeb (EET), kontrolnímu hlášení a „šikanování živnostníků“. Poznamenává, že těchto demonstrací se zúčastnilo jen málo lidí a neměli takřka žádné mediální pokrytí.

Proto se mu zdá zvláštní, že nyní jsou proti Babišovi pořádány masivní demonstrace, když jeho politika je už tu déle. „Jak to, že jim tehdy úplně stejná politika nevadila, naopak jsem od nich slyšel, že tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který Babiše dotáhl do vlády, je nejlepší premiér na světě,“ rozčílil se Jakl, podle něhož jsou za demonstracemi skryté mocenské zájmy, jak „rozestavět šachovnici jinak, než ji postavily minulé volby.“

Jakl by se za demonstrace postavil, kdyby byly proti bruselské centralizaci a migraci. „Aby (Babiš) pochopil a poznal, že ústupky v tomto smyslu ho budou bolet doma na procentech a ve volbách a podpoře. Ale dokud proti němu budou protestovat lidé, kteří by jej stejně nikdy nevolili, tak se zdá, je mu to úplně jedno,“ poznamenal Jakl, podle kterého se Babiš sice tváří jako odpůrce Bruselu, pokud by však ten na něj zatlačil, tak se hned podvolí.

Podezření, že spolek Milion chvilek pro demokracii je ve skutečnosti řízen politickou opozicí, se často šíří na sociálních sítích a v řetězových emailech. V jednom takové pomlouvačném příspěvku od jistého Přemysla Horsta Habarta, který osočuje hlavní tvář spolku, Mikuláše Mináře, z toho, že je dosazen na místo Českou pirátskou stranou, Piráty, Zelenými a KDU – ČSL a německou antifašistickou organizací Antifa.

V příspěvku je Minář vykreslován jako problémový student, drogově závislý, s dluhy a ze sociálně slabé rodiny. Všechny tyto osočení se však nezakládají na pravdě. „K německé Antifě a českým politikům chybí dodat už jen ilumináty, islámský stát a George Soroše. Jo a vlastně ještě Americkou ambasádu a zednáře,“ vysmál se příspěvku sám Minář, který uvažuje o podání žaloby za lživou pomluvu.

Nicméně, aby organizátoři nemohli být osočeni, že skutečně jsou řízeni opozičními politiky, rozhodli se je na pódium nevpustit. Akce má dle nich být přísně nadstranická. „Nikdo z politiků na pódiu nevystoupí," oznámil producent Robin Schovánek, který akci spoluorganizuje. Podle serveru Aktuálně.cz ale mnozí opoziční politici přesto plánují na demonstrace přijít, aby podpořili občanské aktivity.

Nedělení demonstrace na Letné v Praze má být dle organizátorů zatím největší demonstrací vůbec. Měla by stát 1,5 milionu korun, na transparentním účtu měl spolek v pátek už 5,6 milionu korun. Demonstranti představili pět bodů, které žádají, aby premiér Babiš dodržel. Těmi jsou: 1) přijetí pojistek nezávislosti justice a demise ministryně spravedlnosti Marie Benešové, 2) aby Agrofert vrátil všechny neprávem obdržené dotace, 3) konec dotací, daňových úlev, investičních pobídek a státních zakázek pro Agrofert,4) odprodej médií, která Babiš vlastní, 5) demise samotného Babiše.