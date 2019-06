Vláda hodnotí jinak výzkumné organizace, AV to chválí

"Žádný univerzální recept na transparentní hodnocení vědy a výzkumu ve světě neexistuje. Metodiku hodnocení M+17 ale považujeme za krok správným směrem a její implementace vnímáme jako zásadní a správný posun k hodnocení výzkumných organizací na základě více kritérií," řekla ČTK Zažímalová. Hodnocení se zaměřuje na nejlepší výsledky ústavů, sleduje produktivitu, výkonnost, kvalitu a konkurenceschopnost najednou. Dále zkoumá společenskou relevanci, schopnost výzkumné organizace získávat peníze a strategii a koncepci jednotlivých ústavů.

V současné době se postupně zavádí moduly do hodnocení výzkumných ústavů. "AV ČR provádí hodnocení svých pracovišť již od devadesátých let. V příštím roce se uskuteční již osmé kolo takového hodnocení podle mezinárodních hodnotících grémií. Toto hodnocení bude zcela kompatibilní s metodikou M+17," řekla Zažímalová.

V současné době také Sněmovna projednává novelu zákona, která by měla určovat výši podpory z veřejných peněz pro české vědecké instituce na základě kvality výsledů, ne na jejich množství. Měla by být legislativním podkladem pro novou metodiku hodnocení. Podle Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) by hodnocení mělo být založeno také na celkovém fungování organizace.

Nynější výše podpory je stanovená jako podíl dosažených výsledků na výsledcích všech výzkumných organizací. Jeden hodnotný výsledek mohl tak podle RVVI mít často nižší finanční efekt než několik méně kvalitních. "Doufám, že bude brzy schválena našimi zákonodárci," doplnila Zažímalová.

Letos je ve státním rozpočtu pro výzkum, vývoj a inovace určeno 35,96 miliardy Kč. Příští roky by to mělo být 37 miliard Kč.