Největší úspěchy vnitra? Boj s migrací a zvýšení platů

"Mohu říci, že za rok mého působení ve funkci ministra vnitra se nám podařilo mnohé. Zvyšujeme bezpečnost občanů, řešíme problém migrace, ale podnikáme kroky i třeba v oblasti digitalizace státní správy," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

V letošním roce rostly platy příslušníků bezpečnostních složek, navíc podle novely, kterou v úterý podepsal prezident, budou moci příslušníci bezpečnostních sborů dostávat stabilizační příplatky. U policie vzniklo 1000 pracovních míst, ze kterých je nyní obsazeno 714. U hasičů bylo vytvořeno pro letošní rok 150 míst, do roku 2021 jich vznikne 450.

V policii nicméně stále chybí zhruba 2800 policistů, uvedl na tiskové konferenci ve čtvrtek policejní prezident Jan Švejdar. Podle předsedy Unie bezpečnostních složek Zdeňka Drexlera je to jasným ukazatelem toho, že práce u policie není atraktivní. V otevřeném dopisu vládě Drexler napsal, že celá Policie ČR je finančně poddimenzovaná.

Ačkoli se zdá být průměrný plat policisty, přibližně 43.000 korun, na dobré úrovni, realita je jiná, uvedl Drexler. Řadoví policisté podle něj dostávají plat okolo 30.000 korun hrubého. "O nových nástupech nemluvě," podotkl Drexler. Podle policejního prezidenta je nástupní plat u policie 24.400 korun. Průměrná mzda v ČR v prvním čtvrtletí byla 32.466 korun. Schválení stabilizačního příspěvku považuje Drexler za bezpředmětné, protože podle něj není zaručeno, že na něj dosáhnou všichni.

Drexler také uvedl, že vládě se nedaří snížit administrativní zátěž policistů, což je jeden z dalších cílů z programového prohlášení. S tím souhlasí i KSČM a SPD. Hamáček ke snížení administrativy vytvořil pracovní skupinu.

V programovém prohlášení si vláda klade za cíl zastavení nelegální migrace nebo potírání převaděčství, v této souvislosti chtěla ukončit v Evropské unii systém uprchlických kvót. Podle vnitra se v EU podařilo dosáhnout dostatečné politické podpory pro odmítnutí myšlenky kvót. Pokračuje i v zamezení nelegální migrace, například tím, že posílá policisty na státní hranice, přes které vedou největší migrační trasy.

Nelegální migrace podle dřívějšího vyjádření ministerstva stagnuje. Počty nelegálních migrantů, které proudí do Evropy, se podle úřadu vrací na úroveň před vypuknutím migrační krize, nejvíce přistěhovalců pocházelo z Ukrajiny. V červnu přesto zahájilo činnost Národní situační centrum ochrany hranic, policie také pravidelně cvičí možnost znovuzavedení hraničních kontrol.

Podle poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM) ale migrace do EU nadále pokračuje a vláda nemá strategii, jak případné masové migraci efektivně čelit. Hnutí SPD uvedlo, že vláda má k problematice dvojaká stanoviska. Podle hnutí chybí vládě politická odvaha, kterou mají například maďarský premiér Viktor Orbán nebo italský vicepremiér Matteo Salvini.

Vnitro chce do konce roku předložit novou právní úpravu držení zbraní na území ČR, která podle úřadu zajistí "robustnější" ochranu práv legálních držitelů zbraní. Podle Ondráčka ale vláda v tomto směru nedělá nic, jedinou aktivitou je podle něj podpis premiéra pod petici za právo držení zbraně. Podle SPD se záměr zatím pouze legislativně připravuje, ale zaslouží si plnou podporu a měl by být prosazen co nejdříve.

Podle TOP 09 vláda zklamala v plnění programového prohlášení úplně. "Očekávali jsme legislativní smršť, ale ta se nekonala," uvedla tisková mluvčí strany Lenka Brandtová. S body v prohlášení podle ní TOP 09 souhlasí a podporuje je, kabinet je ale neplní.