Strčte si to...! Babiš se ještě před Letnou pořádně rozvášnil

Babiš se na úvod zastal ministryně spravedlnosti Marie Benešové. „Tady na Facebooku už jsem zažil plno hejtrů a trollů, co uráželi každého z vás, kdo jste mi vyjádřil podporu. Sprostě nadávali všem, starým lidem, teenagerům, maminkám na mateřské. To všechno jsme už viděli a všichni to známe. Ale aby někdo veřejně ponižoval paní, které je 71 let a je odbornicí na právo, respektovanou jejími kolegy a celou justicí, to zažívám fakt poprvé. A to jsem na světě 64 let. Mluvím o paní Marii Benešové,“ spustil premiér.

Podle něj je Benešová zkušení a bezúhonná. „Před revolucí ji nabídli členství v KSČ. Dokonce dvakrát. A víte sami, že nebyla sranda říct ne. Ona ale pokaždé odmítla. Nestala se členkou strany. Nikdy. Sem si klidně doplňte “na rozdíl od Babiše.” Podle toho, jak moc mi to vyčítáte,“ posteskl si.

„Když jsem uviděl na fotkách z demonstrací plakát „Rudá Marie“, uvědomil jsem si, jak strašně moc je ve vzduchu nenávisti. Stačí vylepit fotku člověka, kterého vůbec neznáte, na kus kartonu, ten přinést na demonstraci – a má to spočítané! Strašné. Nedemokratické. Proti zdravému rozumu i proti citu. Lynčování za bílého dne,“ tvrdí premiér podle kterého to je „neuvěřitelná sprosťárna“.

Naopak pochválil Benešovou za to, co za krátký čas v úřadě stihla vykonat. „Paní Benešová je ve funkci teprve měsíc a půl. A tenhle pátek představila v rekordně krátké době KOMPLEXNÍ novelu zákona o státním zastupitelství a odeslala ji do připomínkového řízení, kde se o něm budeme bavit s experty. Není to, prosím vás pěkně, žádný dílčí, rychlokvašený poslanecký návrh. Je to komplexní materiál, který řeší vztahy mezi vládou a státními zástupci, má podporu řady odborníků, je s nimi vykonzultovaný,“ zdůrazňuje.

Teď jde novela ministryně Benešové, která by měla platit od roku 2022, do připomínkového řízení. „Hlavní pointa je v tom, že vláda nebude mít možnost odvolat nejvyššího státního zástupce bez důvodu a ministr spravedlnosti nebude moct odvolat ostatní vedoucí státní zástupce. O tom bude rozhodovat Kárný senát Nejvyššího správního soudu. Odvolání bude totiž možné jen kvůli kárnému provinění,“vysvětluje Babiš.

Řada novinářů se jej prý ptala, co se bude dít do doby, než zákon vstoupí v platnost a co když do té doby vláda přece jen nejvyššího státního zástupce odvolá. „Znovu vám opakuju, nejvyššího státního zástupce, pana Pavla Zemana jsem mohl odvolat už dávno. Každý den, co jsem premiér. Každé jednání vlády. A mohl jsem svolat i mimořádné jednání vlády. Neudělal jsem to a neudělám. Tohle „CO KDYŽ“ si vy, kteří šíříte strach, už prosím strčte… za klobouk. A strčte si tam hlavně lži o paní Benešové. Je to skvělá ženská, odbornice a maká pro VÁS,“ vzkazuje kritikům.

To, že by nověla měla platit od roku 2022, má prý hned dva důvody. „Jednak paní ministryně nechce, aby tato vláda zasahovala do současného systému státních zástupců, a taky je rok 2022 výhodnější pro vedoucí státní zástupce. V roce 2022 už bude po volbách a když se koukneme, jak dlouho trvalo sestavování současné koalice, tak snad už bude nová vláda,“ dodává k tématu.

Babiš se také pochlubit, že se zúčastnil Dne pozemního vojska Bahna 2019. „Odpoledne jsem se přesunul do Roudnice nad Labem na 15. ročník Memorial air Show. Byl jsem za tyhle akce strašně rád, protože jsem tam potkal lidi, kteří mi vyjadřovali podporu, užil jsem si i kapelu Mandrage, hráli samozřejmě písničku Motýli, já tam slyším Motýle. Takže sorry jako,“ napsal na facebooku.

Skupina Mandrage se ovšem od jeho slov obratem distancovala. „Jenom aby bylo jasno, my jsme panu premiérovi podporu rozhodně nevyjadřovali. Na Air show jsme hráli, protože tu akci pořádala firma Mondi, která vyrábí papír. My papír milujeme, kupříkladu na něj píšem písničky a všem papírníkům bychom proto i touto cestou rádi vyjádřili maximální podporu," uvedli hudebníci.

Rozhodně to prý ale neznamená, že by podporovali Babiše – ba naopak. „Ostatně dva z nás proti němu dneska po koncertě pomažou demonstrovat na Letnou. Stále platí, že se do politiky jako kapela míchat nechceme, rádi bychom ještě poprosili politiku, aby se nemíchala do nás a všechno bude krásný,“ dodala kapela na svém facebooku.