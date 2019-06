Ovčáček oznámil vstup do politiky. Setkal se s nezájmem

Zakladatel spolku Mikuláš Minář na závěr akce na Letné oznámil další velkou demonstraci, kterou chce uspořádat 16. listopadu. Ovčáček uvedl, že pokud bude demonstrace násilná, přinutí jej to jít do politiky. „Jestli na podzim sáhnou k násilným protestům, provedu mocnou pomstu. Oznámím vstup do aktivní politiky po ukončení mandátu pana prezidenta v roce 2023. A možná i dříve,“ měl dle Parlamentních listů sdělit v jedné diskusi na sociálních sítích Ovčáček.

Prezidentův mluvčí se vůči spolku vymezuje dlouhodobě. „Neziskobaroni z Letné,“ nazval jej na svém facebookovém profilu s jasnou narážkou na „uhlobarona“ Zdeňka Bakalu. „Pobírači dotací dneska z pódia na Letné brojili proti pobírání dotací,“ strefoval se Ovčáček do spolku.

Ovčáček již dříve organizátory demonstrací osočil, že chtějí uskutečnit politický převrat a chovají se jako komunisté v roce 1948. „Kdo chce totalitu, podporuje vládu ulice. Kdo chce demokracii, podporuje svobodné volby,“ varoval.

Dle něj je jasné, že demonstranti jsou napojení na politickou opozici. „O co reálně kráčí na Letné?“, uvedl Ovčáček, který následně odkázal na slova Mináře, že „pokud by opozice složila vládu bez hnutí ANO, tak by to bylo ideální. Podporuji tento záměr.“

Minář to řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Dodal však, že současném složení parlamentu nepovažuje tento scénář za možný. Minář přiznává, že spolek má blíže ke ke všem stranám, které nejsou hnutí ANO a případně komunisté a SPD. Naznačil však, že kdyby došlo k výměně premiéra a Babiše by nahradil někdo jiný z ANO, formálně by požadavky demonstrantů byly splněny a demonstrace by to ukončilo.

Podezření, že spolek je napojen na opoziční strany, se organizátoři akce pokusili minimalizovat tím, že na pódiu nepřipustili žádného opozičního politika. Přesto však se opoziční politici na Letnou vydali, jen ale jako jedni z davu.

Oznámení Ovčáčka, že se chystá do politiky, však většinu diskutujících na jeho facebookovém profilu nechalo chladným. Hovořili místo toho o receptech, tipech na nákupy či sdělováním si různých informací. „Administrátore, porušujete pravidla skupiny. Toto je apolitická skupina, sem nepatří sdělení typu kdo, kdy a kam vstoupí. Můžete nám sdělit nějaký dobrý recept, tip na prázdninovou četbu, či jen se pochlubit, co nového jste uháčkoval. Politiku sem však netahejte,“ komentoval jeden diskutující Ovčáčkovi politické ambice.

Oponenti Ovčáčka se rozhodli k bojkotu jeho příspěvků na Twitteru a Facebooku a změnit jeho účty na sociálních sítích v lifestylový blog. Ovčáček si z toho příliš velkou hlavu nedělá. „„Za pikantní považuji, že jde o reakci na zveřejnění výhrůžek příznivců Milionu chvilek nenávisti vůči mně - vyhrožovali mi po bolševicku kriminalizací. Nejde o první akci tohoto typu. Před časem komentátor Honzejk vyhlásil akci “blokujte Ovčáčka” a výsledkem je, že mám násobně vyšší počet followerů. Nijak mne to tedy netrápí. Ono je to zase přejde. Teď je horko a to mnohé zmáhá,“ napsal redakci serveru EuroZprávy.cz.

Proti tomuto bojkotu Ovčáčka se vymezil majitel a hlavní moderátor televize Barrandov, Jaromír Soukup. Tvrdí, že by si ministr vnitra Jan Hamáček měl v rámci boje s kyberšikanou „posvítit na partu lidí, která nyní spamuje twitterový účet tiskového mluvčího prezidenta“. Soukup též uvedl, že kdyby se stal prezidentem, poprosil by Ovčáčka, aby pokračoval v pozici tiskového mluvčího. Ovčáček serveru EuroZprávy sdělil, že by takovou nabídku přijal, protože je to „služba vlasti.“