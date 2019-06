Babišovi vadí Letná. Je zde smutná paralela s Adamcem v roce 1989, říká politolog

Tomáš Lebeda z Palackého univerzity v Olomouci dnes ČTK řekl, že demonstrace s odhadovanou účastí kolem čtvrt milionu lidí premiérovi, který hodně sází na marketing a přímou komunikaci s voliči, pochopitelně vadí. "Je to pro něj problém, narušuje to jeho obraz u veřejnosti, ale nepovede to k jeho rezignaci," uvedl Lebeda.

Za smutnou paralelu s Letnou 1989 považuje, že zatímco tehdejší komunistický premiér Ladislav Adamec s opozicí jednal, demonstrace bral vážně, na jedné dokonce sám vystoupil a po tlaku veřejnosti nakonec odstoupil, současný premiér protesty zlehčuje a dialog s organizátory protestů vést nechce. "Současný premiér ale zase na rozdíl od Adamce ví, že nynější poměr sil ve společnosti není zdaleka tak jednoznačný jako před 30 lety," dodal Lebeda.

Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně uvedl, že vlna protestů proti Babišovi výrazně ovlivňuje společenskou atmosféru v zemi a vzbuzuje pozornost i v zahraničí. "ANO je teď v defenzivě, pro image Andreje Babiše a jeho hnutí je to nepříjemná situace vnitropoliticky i v mezinárodním měřítku," míní politolog.

Jaké dlouhodobější dopady na rozložení voličských nálad to může mít, lze podle něho nyní těžko odhadnout - dopad může mít také pokračování kauzy Čapí hnízdo, konečný audit Evropské unie o možném střetu zájmů českého premiéra i vývoj domácí ekonomiky. "Voliči ANO byli dosud rezistentní vůči negativním zprávám o Andreji Babišovi," připomněl Kopeček. Více ukážou za rok krajské volby, sněmovní volby budou za dva a půl roku. "Politická scéna není statická, do té doby se může mnohé změnit," dodal.

Část voličů ANO má podle Lebedy svůj vztah k Babišovi založený na víře, kterou nelze lehce rozbít věcnými argumenty založenými na faktech. Zda tuto víru v budoucnu dokáže něco ohrozit či oslabit, se dá nyní těžko předvídat, míní.

Dominanci ANO podle politologů nahrává roztříštěnost protibabišovského bloku, některé opoziční strany se navíc v průzkumech pohybují na hraně volitelnosti. Kopeček nevylučuje, že by do příštích sněmovních voleb mohla jít koalice ODS a KDU-ČSL, širší alianci středopravicových stran nepovažuje za reálnou. Za nepravděpodobné také považuje, že by se organizátor demonstraci, spolek Milion chvilek, změnil v nové politické hnutí, což jeho lídři také vylučují. Je ale podle něj možné, že se někteří jeho zástupci mohou angažovat v politice na kandidátce již existujících uskupení.

Také Lebeda neočekává, že by společný odpor vůči Babišovi přiměl k volební spolupráci tradiční strany s jasnou ideologií s hnutími, které na politické scéně existují jen několik málo let.

Nedělní demonstrace pořádané spolkem Milion chvilek proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) a premiérovi Babišovi se podle různých odhadů zúčastnilo 200.000 až 283.000 lidí. Nejvyšší číslo dnes uvedl operátor T-Mobile, který tak zpřesnil svůj předchozí odhad 258.000 lidí. Zhruba čtvrtmilionovou účast odhadli i organizátoři, policie operovala s číslem kolem 200.000 lidí.