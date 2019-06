Dluhy z dětství? Rýsuje se řešení, ANO změnilo stanovisko k návrhu

Předloha skupiny poslanců všech stran v čele s Kateřinou Valachovou (ČSSD) navazuje na jinou novelu, podle níž by dluhy dětí do 15 let přecházely na rodiče nebo na lidi, kteří je mají v péči. Vláda s navrhovanou změnou občanského zákoníku souhlasila navzdory zápornému postoji ministerstva školství i spravedlnosti. Sněmovna ji už podpořila v úvodním kole.

Nynější předloha předpokládá zvýhodněný režim oddlužení pro lidi, pokud aspoň dvě třetiny jejich dluhů vznikly předtím, než dovršili 18 let věku. K těmto závazkům by se připočítávalo příslušenství těchto dluhů, které přirostlo později, a také nové dluhy těchto lidí, které vznikly do 21 let věku, pokud peníze použili na splácení starších závazků.

V připomínkovém řízení předlohu podpořilo ministerstvo práce, naopak ministerstvo financí doporučilo záporné stanovisko. Neutrální postoj vzešel z ministerstva spravedlnosti. Maláčová řekla, že se jedná o politicky citlivou a důležitou věc a vláda k materiálu dala pozitivní stanovisko. "Nicméně ty připomínky technického charakteru, které vedly k jiným stanoviskům těch dvou ostatních resortů, jsme přiložili, takže může být návrh v Poslanecké sněmovně dopracován, aby byl technicky bezchybný," uvedla.

Děti s obrovskými dluhy? Úpadek, který nepatří do vyspělé Evropy 21. století. Není možné, aby měly děti start do života takhle ztížený. Děkuji kolegům z ANO, že přehodnotili své nesouhlasné stanovisko ke změně insolvenčního zákona a podpořili návrh naší Katky Valachové. @CSSD — Jana Maláčová (@JMalacova) 24. června 2019

Schillerová řekla, že finance byly proti z technických důvodů. "Návrh byl v mnoha ohledech nekvalitní a shodli jsme se, že se musí technicky dopracovat. Ale politicky jsme jako vláda hlasovali, myslím, jednomyslně a návrh jsme podpořili," uvedla.

Vláda měla podle předběžného stanoviska poukázat například na problémy s dokládáním zákonné podmínky u závazků vzniklých do 21 let věku dlužníka a také na to, že předloha by se vztahovala jen na lidi, kteří dluh restrukturalizovali do tří let po dosažení dospělosti jen jednou. Vládní legislativci se také pozastavili nad navrhovanou zpětnou platností návrhu.

Poslanecké návrhy reagují na situaci, kdy v Česku čelí exekucím přes 6500 dětí a další desetitisíce dospělých si svoje dluhy přinesly z dětství. Dluhy vznikly kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, telekomunikační služby či kvůli jízdě načerno. Mírnější režim oddlužení pro seniory a zdravotně postižené lidi přinesla velká novela insolvenčního zákona, která je účinná od června.