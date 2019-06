Dokument o demonstracích pro ambasády se „zasekl“ na Úřadu vlády. Je za tím Babiš?

Zahraniční média o nedělní demonstraci, které se mělo zúčastnit přes 280 00 lidí, referovala jako o největší demonstraci od roku 1989. Poukázaly na kauzy premiéra, které k demonstracím vedly, zvláště pak jeho jmenování Marii Benešovou, která hlasovala proti žádosti policie zbavit Babiše poslanecké imunity, na pozici ministryně spravedlnosti.

Podle ministra zahraničí, Tomáše Petříčka úředníci ministerstva minulý týden připravili návrh komunikačního doporučení. „Obsahoval kontext a shrnutí aktuálního dění v ČR, a to včetně probíhajících demonstrací. Toto doporučení obsahovalo například sdělení, že nebyly zaznamenány zásahy do fungování nezávislé justice a že ministerstvo zahraničí uznává a respektuje nezávislost evropských institucí," popsal Petříček, co bylo v dokumentu, serveru Aktuálně.cz

Ambasády jej však doposud neviděly. „Zasekl“ se na Úřadu vlády, kam ho ministerstvo poslalo k připomínkám. Dle Petříčka úřad s navrženým zněním nesouhlasil a navrhl jej zastavit. Co se mu přesně nelíbilo, není známo. Petříček tvrdí, že cílem dokumentu bylo sladit jednotnou pozici v zahraničí, aby ambasády věděly, jak mají demonstrace komunikovat.

Babiš sám se k problému vyjádřil. „„Teď se na mě nedávno obrátilo ministerstvo zahraničních věcí s nějakou komunikací. Ano, je pravda, že my jsme tady včera měli největší demonstraci od revoluce. A vy údajně nevíte, jak to máte komunikovat. Tak to mě strašně mrzí," řekl premiér na závěr svého projevu na Konferenci ekonomických diplomatů v Černínském paláci.

Předseda hnutí ANO vyzval diplomaty, aby se v případě nutnosti obrátili přímo na něj. „Já si myslím, že jste všichni inteligentní, čtete noviny, a pokud máte nějaké pochybnosti nebo se chcete na něco zeptat, klidně mi napište mail nebo pošlete smsku, já vám poradím, jak komunikovat," uvedl premiér.

Německá média proti Babišovi

Protestům proti Babišovi se na své poměry poměrně obsáhle věnovala německá média. Podle listu Frankfurter Allgemeine Zeitung jsou obvinění proti premiérovi natolik závažná, že by až do jejich vyšetření měl přerušit výkon všech politických funkcí. Podle listu demonstrace dokazují, že řada Čechů rozumí demokracii lépe než předseda vlády.

„Děti revoluce dospěly. Pochopily, co jim demokracie nabízí, ale také co požaduje. České hnutí je tak vzorem - nejen ve střední a východní Evropě," napsal nejčtenější německý seriózní deník Süddeutsche Zeitung.

Babiš bývá v německých médiích kritizován poměrně pravidelně. V dubnové reportáži německé veřejnoprávní televize ZDF – ZDFzoom byl obviněn, že nechal změnit pravidla týkající se evropských fondů tak, aby z toho těžil Agrofert. V únoru zase stanice Deutsche Welle přinesla reportáž o otřesných pracovních podmínkách v jeho drůbežárně. Babiš všechny zprávy odmítá a tvrdí, že to je pomsta za jeho postoj k migraci.

Zvýšený zájem německých médií o Babiše může vycházet i z toho, že v nich má vlastní obchodní zájmy. Agrofertu, který Babiš přesunul do svěřenského fondu, patří chemička SKW Piesteritz a pekárenský řetězec Lieken.