Vzpoura v ČSSD? Dienstbier prozradil, jak se jeho kolegové dívají na vládu s Babišem

Dienstbier se svým kritickým názorem na Babiše nijak netají, dokonce se účastnil nedělní demonstrace proti Andreji Babišovi na Letné v Praze. Nelíbí se mu totiž, že premiér čelí trestnímu stíhání a nařčení ze střetu zájmů. „Takový člověk nemá být v čele vlády,“ uvedl pro ČT24 senátor.

Tvrdí také, že celá řada sociálních demokratů sdílí jeho postoj, že je problematické, když je člověk jako Babiš šéfem vlády. Pro ČSSD, která ve velkém přichází o voliče, by podle Dienstbiera navíc prospěla práce v opozici. Tato role by prý pro stranu byla pro jeho stranu ozdravná.

Kolik lidí s podobným názorem v ČSSD je, se ale neodvažuje odhadovat. „Ale v rámci Senátu je postoj naprosto jednoznačný. V podstatě všichni senátoři za ČSSD dávali najevo názor, že mají problém s tím, aby Babiš byl v čele vlády a aby se sociální demokracie na takové vládě podílela,“ připomněl.

Dienstbier je také přesvědčen, že Babišovy problémy budou zhoršovat. „Teď máme návrh auditních zpráv, během několika měsíců, možná na podzim, budeme mít finální znění a já si nemyslím, že to vyzní lépe pro Babiše, potažmo Českou republiku z hlediska čerpání dotací,“ vysvětluje.

Podle něj je také otázka, kdy padne rozhodnutí státního zástupce, jestli pošle obžalobu na Andreje Babiše k soudu. „Také to bude v řádu měsíců, déle to asi trvat nemůže. Situace se pravděpodobně bude vyhrocovat,“ myslí si senátor.

Protesty proti některým členům vlády Dienstbier vnímá jako základní pozitivní přínos. Oceňuje, že lidé nezůstávají zticha, ale naopak se zajímají, co se v jejich státe děje a začínají se aktivně zapojovat do veřejného dění.. „Myslím si, že pasivita lidí je dlouhodobě velkým problémem české společnosti, české politiky. Bez účasti lidí demokracie nemůže fungovat,“ říká Dienstbier.

Nedávno senátor také uvedl, že nelze vyloučit možnost zásahů do trestního stíhání premiéra a jeho rodiny. „Nepochybuji, že by měl (Andrej Babiš) chuť (zasahovat do chodu justice). Otázka je, jestli má možnost, nebo zda si ji dovolí využít,“ varoval senátor.

Senátor ČSSD Jiří Dienstbier byl od ledna 2014 do listopadu 2016 ministr bez portfeje, který měl na starosti lidská práva a rovné příležitosti a zároveň byl předsedou Legislativní rady vlády, dříve navíc působil jako stínový ministr spravedlnosti.