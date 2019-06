Kompromis je pro Babiše sprosté slovo, podal si premiéra známý režisér

„Andrej Babiš odmítá sebemenší ústupek, protože by tím přiznal nefunkčnost životní filozofie o řízení státu jako firmy. Byť by uznání omylu nemuselo být nutně porážkou osobní, jde o to, že Babiš považuje slovo kompromis za sprosté,“ zkritizoval Mertlík neústupnost Babiše.

Příčinou problému je podle něho při tom sám Andrej Babiš. „Je to premiér, kdo hrotí situaci, nikoliv demonstranti, kteří v souladu se zákonem, ústavou a pravidly vyslovují – po dlouhé trpělivosti – nesouhlas s jeho činy.“

Dále pak Mertlík vysvětlil rozdíl mezi firmou a státem. Standardní firmu totiž vlastní podnikatel, který za ni nese i plnou odpovědnost. „To však není případ státu, kde ten, kdo jej řídí, nenakládá s vlastními, ale jemu jen svěřenými prostředky. Ty nejsou ani majetkem státu, jenž nechodí do práce a na rozmařilý život si bere peníze z kasy těch, kteří do práce – na rozdíl od něj – chodí. Proto mají občané/vkladatelé právo na protest proti krokům jimi voleného manažera firmy/státu a jím dosazeného vedení,“ okomentoval zásadní rozdíl mezi firemním a státním řízením známý režisér.

S kritikou došlo i na podporovatele vládní strany. „Smutné je, pokud jim ke spokojenosti stačí pravidelný přísun granulí (příspěvků a přídavků) do misky, aniž by se zajímali, zda zbývá „na pak“ či odkud na to páníček bere. V tom případě se degradují na hloupé závislé zvířátko, protože i sysel si nechává zásoby na zimu.“

Stranou nezůstal ani problém s evropskými dotacemi, který Mertlíkovi rovněž zapadl do jeho alegorii o státu a jeho zaměstnancích. „S argumentem: „Zvolili jste mne, tak držte zobáky!“ se potýká Andrej Babiš, který má k tisícům občanů skutečně vztah zaměstnavatele. Naplňuje tak filozofii řídit stát jako firmu – dlužno dodat – nejen za jejich vlastní peníze, ale i za peníze jejich sousedů,“ narážel režisér na stamilionové dotace pro Agrofert, které jsou však rozporovaný kvůli premiérovu střetu zájmů.

„Letná definitivně ukázala, že hranice nevede mezi městem a venkovem, ale jako vždy mezi těmi, kteří se zajímají a čtou, a těmi, kteří čtou jen slevové letáky a titulky,“ uzavřel Mertlík.