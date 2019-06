Koukalová se vymezila proti Babišovi. Přesto jí protibabišovský server zkritizoval

„Člověk by se neměl bát říct nebo dát jakkoliv najevo svůj názor, i když za to může být mnohokrát kritizován. Není mi jedno, co se v naší zemi děje a v jaké politické realitě nyní žijeme. To je ten důvod, proč jsem dnes dorazila na Letnou. Abych dala najevo svůj názor. Stejně jako statisíce lidí z celého Česka,“ napsala ke své fotce z Letné na sociálních sítích dvojnásobná stříbrná olympijská medailistka.

Přidala se tak k dalším typům sportovců, kteří se vymezují vůči Babišovi. Demonstrace podpořil např. bývalý hokejista Dominik Hašek či současný kapitán hokejové reprezentace Jakub Voráček.

Jako jiným sportovcům či umělcům, i jí diskutující radili, aby se držela svého řemesla a nepletla se do politiky. Jiní ji však za její politické stanovisko chválili. „Super! Takový postoj odlišuje velké sportovce od legend...Vy jste pro mě legenda, protože dokážete vyjádřit svůj odpor k takovým darebákům jako je Babiš. Věra Čáslavská by z Váš měla radost, protože by tam byla taky....Díky“, napsal jeden.

Server Forum24, který je zaměřen silně protirusky a protizemanovsky, připomněl, že Koukalová je kritičkou prezidenta Miloše Zemana a postavila se i proti ruskému dopingu. Za to se jí dostalo velkého odsouzení. Např. ruský komentátor Dmitrij Gubernijev ji osočil, že je pokrytec a lhářka.

Z pokrytectví Koukalovou osočilo i Forum24. „Přitom ještě před nedávnem byly Babišovy deníky Mladá fronta DNES a Lidové noviny velkým pomocníkem Koukalové při propagaci její kontroverzní knihy. Skončilo však PR a zřejmě i spokojenost s Babišem,“ napsal server, přičemž článek doprovodil fotkou Koukalové, na které se usmívá a stojí vedle Babiše a titulkem, že si s Babišem navzájem dělali PR.

Fotku na Koukalovou vytáhl i bulvární server Expes, který patří do Babišova mediálního impéria a který je považován za silně probabišovské médium. Ten se však Koukalové na fotku dotázal s tím, co jí vedlo k změně jejího postoje.

„„Jako sportovec jsem se v minulosti účastnila mnoha společenských a charitativních akcí. Z jedné takové akce je i daná fotografie s panem Babišem,“ vysvětlila Koukalová, odkud fotka vůbec vzešla.

Podotkla, že se Babišem setkala i při jiných příležitostech a často to byla setkání příjemná.„To ale přece neznamená, že s ním a jeho činy sympatizuji a podporuji jeho jednání. Já to vnímám jako projev vzájemného respektu,“ zdůraznila sportovkyně.

„Žijeme v demokratickém státě, ve kterém je nám umožněno svobodně volit politické strany a politiky. Proto výsledky voleb musíme respektovat. To nám ale přece nebere právo se svobodně a především slušně vyjádřit k aktuální situaci ve společnosti. Tak jsem učinila i já, protože jsem přesvědčená o tom, že je potřeba něco změnit,“ upřesnila Koukalová, která definitivě ukončila svou kariéru na konci května.

Demonstrace na Letné byla největším protestním shromážděním od roku 1989. Dle telefonního operátora T-Mobile se jich zúčastnilo 283 tisíc lidí. Organizátoři chystají další akci na listopad.