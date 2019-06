Novela o státních zástupcích může být účinná už příští rok, uvedla Benešová

Za záměr navrhnout účinnost novely až od roku 2022 kritizovala Benešovou opozice. Podle kritiků by to reálně znamenalo, že nynější kabinet by mohl vedoucí státní zástupce snáz vyměnit. Ministryně se bránila, že naopak chtěla odvrátit podezření, že se snaží odvolat vedoucí státní zástupce co nejdříve.

Možný dřívější vstup novely v účinnost považuje RS za pozitivní. "Současně se ministerstvo a ministryně zatím zdráhají nějakým způsobem dělat rychlejší kroky k tomu, aby společnost skutečně uklidnili ohledně toho, že nejvyšší státní zástupce nebude politicky odvolatelný v nejbližším roce. Tyhle záruky (ministryně) nedala," uvedl Franc. Benešová ale podle něj sama řekla, že žalobce odvolat nechce. "Současně ale nechce učinit nic pro to, aby se během roku v tomto směru něco legislativně změnilo. Chce to vyřešit jednoduše svým zákonem. Byť zrychlí jeho účinnost, přesto podle našeho názoru mohlo být všechno trochu dřív," doplnil Franc.

Benešová dnes také hájila navrženou podobu výběrového řízení na vedoucí státní zástupce. Popřela, že by ministerstvo mělo ve výběrové komisi převahu tím, že ministr vybírá tři její členy z pěti. Upozornila na to, že vedle dvou státních zástupců a dvou zástupců ministerstva bude v komisi nezávislý soudce. Franc to považuje za pozitivní z hlediska posilování nezávislosti justice. Ministryně uvedla, že v případě konkurzu na nejvyššího státního zástupce by o nominování tohoto soudce požádala Nejvyšší soud.

Ministerstvo poslalo návrh do připomínkového řízení ve čtvrtek. Novela mění proces jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a stanoví délku jejich funkčního období na sedm let. Vlastní podobu novely připravili i opoziční poslanci Pirátů, ODS a lidovců.

Zástupci Rekonstrukce státu dnes Benešovou přesvědčovali, aby ministerstvo zaujalo k poslaneckému návrhu pozitivní postoj. "V této věci zatím ministerstvo zvolilo vyčkávací variantu, ale současně připustilo, že pokud by se povedlo této novele, aby prošla rychleji, tak se jí jsou schopni přizpůsobit," řekl Franc.

S Rekonstrukcí státu dnes ministryně řešila také problematiku zveřejňování rozsudků. Uvedla, že se mu nebrání. "Termín nebyl dán, ale chtěla bych to spustit příští rok," řekla. Projekt podle ministryně zřejmě bude narážet na nedostatek peněz. Franc doplnil, že ministryně na schůzce uvedla, že při dalším setkání v září řekne konkrétnější datum.