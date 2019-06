Benešová má pro demonstranty pochopení? Pokouší se vyhovět jejich požadavkům

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) opakované demonstrace za nezávislost justice a proti vládě Andreje Babiše (ANO) nejsou příjemné. Chápe, že doba nástupu do funkce vzhledem ke kontextu možná nebyla šťastná, nemá ale za cíl ubližovat státním zástupcům. Benešová to dnes řekla novinářům po schůzce se zástupci platformy Rekonstrukce státu. Demonstrace vyvolala dubnová demise ministra Jana Kněžínka (za ANO) a výběr jeho nástupkyně. Kněžínek odchod z vlády oznámil den poté, co státní zastupitelství informovalo o návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo, kde mezi obviněnými figuruje i Babiš.