Jak na „Voldemorta“? Klus má řešení

„Budeme-li ochotni popasovat se s pluralitou názorů a směrů myšlení, které demokracii dělají demokracií, bude-li naší hlavní motivací dialog, ve všech rovinách mezilidských vztahů, máme možnost zvítězit nad největším ze všech nepřátel, nad pocitem odtržení, vyčleněnosti a zbytečnosti. Politiku nelze vytěsnit a já vám nesmírně děkuji za to, že propast mezi ní a námi svou aktivitou postupně přemosťujete, že nejste lhostejní,“ řekl zpěvák na demonstraci na pódiu s tím, že „politici budou jednat daleko zodpovědněji, budou-li cítit, že jsou viděni že jsou viděni.“

V rozhovoru pro DVTV dovysvětlil své stanovisko. Považuje za radostné, že se v Česku znovu aktivuje občanská společnost, která má tento monitoring politiků za úkol. Dle něj je otevřená dialogu, což považuje za „pilíř demokratické společnosti.“ Vidí v tom i odkaz i bývalého prezidenta, Václava Havla.

Tento dialog se snaží rozvíjet s voliči hnutí ANO. Aby nebyl jednostranný, upustil od agitace na pódiu. „Není to fér. Já mám mikrofon, oni ne,“ vysvětlil. Proto vyzývá voliče ANO, aby se s ním o tom pobavili po koncertě při autogramiádě a jiných setkání.

„Jsou to zajímavé věci, které se dozvídám. Musím říci, že já mnoha lidem, se kterými jsem mluvil, moc rozumím. Protože to PR a rétorika, kterou Babiš a jeho klaka volí, je pro mnoho lidí uspokojující a budí naději,“ uvedl Klus. Podle něho však lze při při složení si obrázků z jiných úhlů pohledu a pozorném poslechu nalézt „velké díry v těch vypiplaných řečech“.

Klus uvedl, že se nikoho nechce přesvědčit, ale občansky se angažoval, protože by se jinak „udusil“. Tvrdí, že mu nevadí hnutí ANO, ale jen „Voldemortův střet zájmů“. Podle něj, když se budou demonstranti soustředit na „bod naší nespokojenosti, tj. Babiše, nikoliv na voliče ANO, „naše síla může být daleko přesněji mířená a mnohem účinnější.“

Podle Kluse Babiš má „hroší kůži“ a „pohrdá lidmi“ a proto příliš nečeká, že by s ním demonstrace pohnuly, ačkoliv je to rána pro jeho „ego“. Pokud je něco, co to, co skutečně funguje a co je skutečným strašákem pro „mocnáře v něm“ je „velký direkt v rámci legislativy“.

Tím by dle expertů mohla být finální zpráva Evropské komise o Babišově střetů zájmů, která by měla být známá v listopadu.Podle některých, pokud by se potvrdila, mohlo by dojít k ještě masivnějším k ještě masivnějším demonstracím, které by mohly i donutit Babiše odstoupit a nechat někoho jiného z ANO, aby jej nahradil. Organizátoři demonstrace na Letné chystají další demonstraci právě v listopadu.

Klus Babiše kritizuje dlouhodobě. V roce 2018 např. oznámil, že už nebude vystupovat na koncertech na festivalech a koncertech, které sponzoruje koncern Agrofert. Babiš ještě jako podnikatel měl zvát Kluse na kafe v roce 2012, Klus to však už tenkrát odmítl. Od té doby už pozvání nepřišlo. „Já si myslím, že si moc nemáme co říkat, protože za něj v mých očích hovoří činy,“ uzavírá své stanovisko k Babišovi Klus.

Na demonstraci na Letné se dle údajů telekomunikačního operátora T-Mobile sešlo 283 000 lidí. Bylo to tak největší protestní akce od roku 1989.