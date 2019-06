Babiše se scházel se Sorosem, kde vzal na Agrofert se dodnes neví

„Problémem české politiky není Andrej Babiš, ale slabost reakcí ostatních politiků v reakci na Andreje Babiše. Je zjevné, že je to na sociální demokracii, ale ČSSD nám tvrdí, že je hrází proti Tomio Okamurovi, takže vláda nepadne,“ řekla Zlámalová pro Český rozhlas Plus, jestli se politická situace změní po proběhlým masových demonstracích.

Současné politické preference podle analytičky už nestojí dominantně na straně Andreje Babiše. „V Evropský volbách jsme viděli, že většina je na straně pravice, ale jsou rozdrobeni. Andrej Babiš má cca 30% a na druhé straně ODS a Piráti mají taky 30 %. Je to chyba ODS, neměli si nechat Piráty vyrůst. Andrej Babiš je pokutou za to, že pravice neprovedla důchodovou reformu. Máte solidní příjem a pak klesnete do situace, kdy se z Vás musí stát lovec slev a to se změní Vaše mentalita,“ uvedla pravicově smýšlejí Zlámalová, jak přiznala.

„Lídr je pouze na levici, je jím pan Středula odborový vůdce. Jenže ten se s trafikanty vybavovat nehodlá. Čeká až přijde politické dno a objeví se na scéně,“ překvapila upozorněním na odboráře, který v současnosti přímé politické ambice nevyslovuje.

Okomentovala i situaci členů Babišovy strany. „Já jsme o něm nic nevěděla. Musela jsem být úplně blbá, no to jste taky byla. Myslím si, že věděla co dělá, tihle lidé jsou prostě kariéristé,“ popsala rozhovor s někdejší ministryní spravedlnosti za hnutí ANO Helenou Válkovou.

Lenka Zlámalová sledovala Andreje Babiše i v dobách, kdy vybudoval svůj byznys. „Když jsem po roce 2001 vedla ekonomickou rubriku Mladé fronty, byla to doba, kdy se odehrával pokus o privatizaci Unipetrolu. Tehdy se skutečně ukazovalo, že Andrej Babiš skutečně lže o tom, komu patři Agrofert. Tvrdil tehdy, že jde o známou švýcarskou firmu,“ řekla na úvod k problému, jak Andrej Babiš získal v současnosti největší českou firmu.

„Byla jsem od samého začátku u toho, že zjevně není jasné, kde Andrej Babiš přišel ke svému základnímu kapitálu. To není jasné dodnes a mělo by to zajímat orgány činné v trestním řízení,“ upozornila Zlámalová na podivnou transakci, kdy měl koupí Agrofertu financovat jeden z bývalých spolužáků Babiše ze švýcarského Lycea, který však podle slov současného premiéra záhy zemřel.

Andrej Babiš se pokoušel získat Zlámalovou do svého týmu v dobách, kdy uvažoval o vstupu do politiky. „Sešli jsme se spolu v hotelu Four Seasons, kde měl před tím schůzku s Georgem Sorosem, představil mi svůj projekt a zajímalo ho, co tomu říkám. A tvrdil tehdy, že je pravicový člověk. Doporučila jsem mu podpořit jednu z pravicových stran s tím že to, co se chystá udělat, je šílenství. Druhý den mně přišla sms, že stejně do politiky půjde, už bude mít i tiskového mluvčího a ‚nějaké své novináře‘.“