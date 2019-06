Vláda s vrahy? Lidovci rozdají poslancům ANO a ČSSD film o Horákové

"Zítra (Ve čtvrtek) je to 69 let od justiční vraždy Milady Horákové. My dnes všem poslancům hnutí ANO a ČSSD před hlasováním rozdáme film Milada s jasným mementem, s jasným poselstvím: K jejímu odkazu se hlásíte, ale s jejími vrahy vládnete," řekl Výborný. "Je to to, na co jsme upozorňovali od počátku, že tato vláda Andreje Babiše (ANO) se opírá o hlasy extremistů a komunistů. Pro KDU-ČSL je to jednoznačně nepřijatelné," doplnil.

Opozice se dnes ve Sněmovně pokusí zhruba po půl roce podruhé svrhnout vládu. Schůzi vyvolali ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN v reakci na předběžné auditní zprávy Evropské komise poukazující na Babišův střet zájmů. Kabinet tolerovaný KSČM hlasování s největší pravděpodobností hlasování přečká. Opozice nedá dohromady potřebných nejméně 101 hlasů.

Schůze se uskuteční den před ročním výročím od jmenování kabinetu a několik dnů po masivním shromáždění proti Babišovi a za nezávislost justice v Praze na Letné.

Celovečerní film Milada dorazil do kin v listopadu 2017. Devět let jej připravoval režisér, scenárista a producent David Mrnka. Snímek vypráví o osobnější stránce života Horákové. Političku představuje i jako milující manželku a matku s problematickým vztahem k dceři.