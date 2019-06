Šik proti Babišovi? Ve vládě jsou dle Rakušana nemehla, vyzval k vytvoření předvolebního bloku

Před schůzí k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě vyzval předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan k vytvoření předvolebního bloku demokratických politických stran. Po volbách by podle něj nadále existovaly samostatné strany a poslanecké kluby. Rakušan to řekl na dnešní tiskové konferenci. Kdyby se podařilo vytvořit blok alespoň čtyř z pěti stran, které dnešní schůzi svolali, mělo by to smysl, míní. STAN před hlasováním vyjádřil podobné výhrady k menšinové vládě ANO a ČSSD jako Piráti či KDU-ČSL.