„To chce opravdu silný žaludek.“ Němeček se pustil do Vojtěcha

Vojtěch přiznal, že byl s Horáčkem v kontaktu, když byl ještě jako tajemník na ministerstvu financí. Tvrdí, že se mu Horáček nabídl jako někdo, kdo působí v českém zdravotnictví a kdo chce pomoci s zjištěním informací o nákupech nemocnic dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ministr si sype popel na hlavu, že až později zjistil, že jeho zájmy jsou jiné.

Horáček však tvrdí, že jej sice Vojtěch oslovil, aby zjistil data o nemocnicích, chtěl po něm zjistil ale i nestandardní informace jako je plat ředitele České televize či plat Němečkovy manželky. Bylo to v době, kdy zaměstnavatel Vojtěcha, tehdejší ministr financí Andrej Babiše (ANO), byl ve sporu jak s ČT, tak s tehdejším ministrem zdravotnictví, Němečkem.

Samotný Němeček v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že se mu doneslo, že jsou na něj sháněny kompromitující informace. Měl dva podezřelé. „Buď je to podnikatelská skupina, které jsem zkřížil plány nebo hnutí ANO, s kterým jsem byl ve sporu,“ řekl Němeček s tím, že celou záležitost příliš neřešil.

Bývalý ministr zdravotnictví, který je mimo politiku, se neplánuje věcí jakkoliv zabývat a ani podat trestní oznámení. Dle něj kauza hází špatné světlo na toho, kdo se „sháněním kompromitujících materiálů zabýval, tedy na stávajícího ministra zdravotnictví Vojtěcha.“

Vysvětlení Vojtěcha, že chtěl získat informace o zakázkách v nemocnicích v rámci boje s korupcí, nepřijímá. „Pokud to děláte tajně, používáte podnikatele z polopodsvětí, tak to svědčí o tom, že si jste vědomi, že to není čisté,“ podotkl.

Dle Němečka je zvláště „pikantní“, že Vojtěch odvolal hned několik ředitelů fakultních nemocnic na základě jejich spolupráce právě s Horáčkem. „To chce opravdu silný žaludek,“ uvedl Němeček, podle něhož to svědčí o morální pokleslosti a pokrytectví Vojtěcha.

Samotný Horáček uvedl, že jej Vojtěchův přístup „velmi zklamal“. Dá se předpokládat, že právě proto se mu rozhodl takto pomstít. Vojtěch tvrdí, že mu mstí za to, že jej odstřihl od státních za odstřižení od penězovodů ve státních nemocnicích. Stíhaný lobbista je podle policie hlavní postavou kauzy manipulací s nemocničními zakázkami.



Horáček měl Němečka oslovit ještě jako ředitele Fakultní nemocnice Ostrava ohledně nějaké spolupráce. Němeček však to odmítl, protože na něj působil jako člověk „se kterým dřív nebo později přijde nějaký průser“. Své odmítnutí zdůvodnil i tím, že znal jeho pověst „velrybáře“ ústecké ČSSD a že byl odsouzen za podvod Ústeckém kraji.

Podle Němečka vztahy mezi ním a Babišem byly vyostřené jednoduše proto, že Babiš chtěl získat kontrolu nad velkými penězi, které se v zdravotnictví točí. „Andrej Babiš chce kontrolovat úplně všechno a všechny peníze, což je dnes už víc než zjevné,“ tvrdí Němeček, podle něhož je premiér „zlo.“

Politická opozice v souvislosti s kauzou kontaktů Vojtěcha a Horáček žádá, aby ministr zdravotnictví rezignoval. „"Spolupráce s podsvětím, shromažďování “kompra” na koaličního partnera. Když chcete sedět v Babišově vládě, musíte mít zkrátka příslušnou kvalifikaci. Především absenci svědomí," odsoudil např. Vojtěcha předseda poslaneckého klubu TOP 09, Miroslav Kalousek.