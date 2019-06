Demonstrace jsou sympatické, ale někteří řečníci ujetí, překvapil komentářem Zaorálek

„Nemohu mluvit za vedení ČSSD v tom smyslu, zda si připravuje půdu pro odchod strany z koalice. Na druhou stranu je ale pochopitelné, že vznáší nějaké požadavky. Je to také věc důstojnosti. Protože náklady za vznik koalice musí být kompenzovány nějakými plusovými body. Musí nám to zkrátka dávat nějaký smysl,“ v současnosti je však na pochybách, jestli vládní spolupráce straně něco přináší, uvedl v rozhovoru pro info.cz.

I přes určitý údiv k osobnostem, které na demonstracích vystupují, rozebral, co všechno můžou dnešnímu životu demonstrace přinést. „Jsou pro mě sympatické minimálně v jedné rovině. Byť se to nedaří všem řečníkům říci, někteří dokonce říkají věci, které jsou ujeté, tak je tam jeden zásadní moment, který je mi blízký. Ty akce Milionu chvilek pro demokracii nejsou namířeny paušálně proti politice, ale naopak tam slyším výzvy, že by měl každý z nás politiku nějakým způsobem dělat.“

Společenské problémy totiž podle Zaorálka spočívají v postojích všech občanů. „Zamlouvá se mi apel, že se kolem nás děje řada rozporuplných věcí a že bychom kolem toho neměli nezúčastněně procházet. Naopak že bychom měli do dějů vstoupit, zastat se někoho, proti něčemu naopak vystoupit, někomu napsat, o něco se zasadit, jednat. A pokud to tak je, jde o myšlenku, která je mi sympatická. U nás se to totiž má dlouhodobě tak, že se nikdo nechce politikou příliš špinit,“ připomněl poslanec také špatnou pověst profesionálních politiků.

„Přitom bez politiky se neobejdeme. Řešení tudíž není v tom, že tam jsou politici, a tady jsme my, slušní občané. Naopak: politiku musíme tak trochu dělat téměř všichni. Každý je občan, a tudíž tak trochu politikem. V každém případě, politika nejsou pouze volby jednou za čtyři roky, politika je forma života, kterou si musíme osvojit. A pokud se to začne měnit, bude to velký výsledek a překonání toho, co se nám před třiceti lety nepodařilo,“ popsal potencionální přínos současných protivládních demonstrací vládní poslanec Lubomír Zaorálek.