Král je nahý, Babiš by měl rezignovat. Fiala se s vervou pustil do premiéra

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Předseda vládního hnutí ANO Andrej Babiš by měl podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy odstoupit z funkce premiéra, protože jeho výroky nezaručují, že se podvolí nezávislému vyšetřování svých kauz a nebude jej ovlivňovat. Fiala to dnes uvedl v úvodu mimořádné schůze Sněmovny, na níž by opozice chtěla vládě ANO a ČSSD s podporou KSČM vyslovit nedůvěru v reakci na předběžné auditní zprávy Evropské komise poukazující na Babišův střet zájmů.