Deset let TOP 09: Spory mezi vůdci, úbytek voličů a existenční krize

Zkratka TOP 09 vychází z slov Tradice, odpovědnost, prosperita. Strana byla založena 26. června 2009 bývalým předsedou lidovců, Miroslavem Kalouskem. Jejím předsedou až do listopadu 2015 však byl spoluzakladatel strany, Karel Schwarzenberg, kterého poté vystřídal Kalousek, který stranu vedl až do listopadu roku 2017, kdy jej nahradil současný předseda Jiří Pospíšil.

TOP 09 se politicky profiluje jako liberálně konzervativní středopravicová strana. Podle jejích kritiků však na ní není konzervativního vůbec nic, ale naopak se jedná na české scéně nejjasnějšího zástupce progresivistického liberalismu. Strana je skutečně volena především městskými liberály, kteří se orientují výrazně prounijně. Jako jediná česká politická strana otevřeně volá po přijetí eura.

Zatímco dnes je Kalousek jednou z nekritizovanějších postav na politické scéně, v roce 2009 byl třetím nejpopulárnějším politikem v zemi. Jeho kolega, „kníže“ Schwarzenberg, byl na tom ještě lépe – byl vůbec nejpopulárnějším politikem. Díky tomu TOP 09 získala na nový politický subjekt poměrně impozantních 873 833 hlasů (16, 70%) a spolu s ODS a Věcmi Veřejnými utvořila vládní koalici, ve které Kalousek zastával pozici ministra financí a Schwarzenberg pozici ministra zahraničí.

Dnes oba politici tvrdí, že právě jejich spoluúčast na vládě Petra Nečase je jedním z klíčových důvodů, proč má nyní strana problémy. V rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedli, že nevěnovali dostatečnou pozornost zkazkám o možné korupci, která nakonec vládu položila. „Nemáme právo být v další vládě,“ sebekriticky přiznávají.

Díky velmi nepopulárním opatřením s cílem zvládnout negativní důsledky ekonomické krize, zvláště pak zmrazení důchodů, se Kalousek z jednoho z nejpopulárnějších politiků stal jedním z nejnenáviděnějších. Kalousek si však stojí za tím, že jeho postupy byly sice drastické, ale správné. Veřejnost však jej vnímá převážně negativně, čehož často využívají jeho političtí oponenti, např. Miloš Zeman, jehož strana SPOZ ve volbách v roce 2013 se pokusila získat přízeň voličů se sloganem „Zastavili jsme Kalouska“ - avšak neúspěšně.

Hlavní političtí protivníci

Nevraživost mezi Zemanem a TOP 09 je dána jeho střetnutím s Schwarzenbergem během první přímé volbě prezidenta v roce 2013. Ačkoliv zpočátku Schwarzenberg nebyl favorit na rozdíl od Zemana, do druhého kola se dostal díky značné podpoře tzv. kulturní fronty i části médií, např. serveru Aktuálně. Zeman, který již předtím často kritizoval média, se od té doby často strefuje do tzv. pražské kavárny, která dle něj svou volbou TOP 09 dokazuje svou odtrženost od reality.

Pokud je Zeman hlavním politickým oponentem Schwarzenberga, pak hlavním politickým protivníkem Kalouska je jednoznačně současný premiér Andrej Babiš (ANO). Ten sice v roce 2013 vyjádřil podporu Schwarzenbergovi v prezidentské volbě, avšak Kalouska vykreslil – a vykresluje – jako „symbol korupce“ a hlavní tvář jím kritizovaných tradičních stran.

Vzájemné výpady obou politiků se staly standardní součástí politického života v Česku. Zatímco odpůrci Babiše se mu vysmívají, že vše zlé hned svádí na „Kalouska“, odpůrci Kalouska mu zase vyčítají, že nemá jiný program než „Antibabiš“.

Ať má pravdu kdokoliv, skutečností je, že TOP 09 na rozdíl od ANO se potýká s značným úbytkem voličstva. Kdyby jí nezachránila Praha, hrozilo by jí, že během voleb v roce 2017 nepřesáhne ani 5% hranici vstupu do Sněmovny. Kalousek přiznává, že podcenili budování pevné a dlouhodobé voličské základny, zvláště v regionech.

Spory uvnitř strany

Po volbách v roce 2017 se Kalousek stáhl z vedení strany. Na pozici předsedy jej vystřídal Jiří Pospíšil. Právě s ním ale v poslední době vede Kalousek ostrý vnitrostranický spor. Vyčítá mu, že se kromě předsednictví strany se Pospíšil věnuje i funkci europoslance. „ Aby se nám podařilo naplnit koncept, o kterém mluvím, tak jsme oba přesvědčeni, že předseda strany musí stranu řídit velmi intenzivně sedm dní v týdnu a nesmí být europoslancem,“ uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.cz Kalousek.

Proti Pospíšilovi se vymezil i Schwarzenberg. Ten v rozhovoru pro televizi Seznam.cz, že by si přál v čele vedení strany dalšího šlechtice jako je on a tedy bude podarovat během volby předsedy TOP 09 v listopadu potomka českého šlechtického rodu Czerninů, senátora Tomáše Czernina. Ten je jako Kalousek i Schwarzenberg kritikem Pospíšila.

Současného předsedy TOP 09 se naopak zastala „první dáma“ TOP 09, místopředsedkyně strany, Markéta Pekarová Adamová. Ta v rozhovoru pro Blesk Zprávy osočila Kalouska, že by neměl straně „okopávat kotníky“ a řešit vnitrostranické spory přes média. „Nehodlám si vyřizovat stranické záležitosti přes média ani sociální sítě. To dělají jen ti, kteří neustojí, když se druhým podařilo spojit 16 subjektů, zatímco s nimi se rozkmotřil i jeden tradiční partner, hnutí Starostové,“ opřela se též Pekarová Adamová do Kalouska v rozhovoru pro server Echo24.

Současné vnitrostranické, ale i mezistranické spory – Pospíšil se několikrát např. střetl s Piráty, Kalousek s ODS – vnáší otázku, zda bude TOP 09 schopná znovu se stát silnou politickou stranou, která získává 16% hlasů ve volbách a má koaliční potenciál. Pozitivní zprávou pro stranu může být, že v nedávných evropských volbách v koalici s hnutím STAN získala strana tři mandáty. Před tím však měla mandáty čtyři. Zdá se, že vyhlídky T0P 09 jsou spíše chmurné než pozitivní a možná se to projeví i na zítřejší oslavě 10 let strany.