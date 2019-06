Zeman porušuje opět Ústavu? Piráti reagují na kauzu odvolání ministra kultury

V kuloárech se prosakuje, že Zeman ministrem kultury Šmardu nejmenuje. Nepřijal ani demisi dosavadního ministra Staňka a tím ovlivňuje vládní složení proti vůli vládních stran.

Podle Ústavy však musí prezident odvolat ministra na návrh předsedy vlády, ovšem Andrej Babiš k situaci ještě nezaujal pevné stanovisko, na což naráží i pirátský poslanec Jakub Michálek a upozorňuje na porušení Ústavy.

„Pokud se skutečně potvrdí, ze Zeman odmítl jmenovat Michala Šmardu ministrem kultury, i když měl jednoznačný návrh premiéra, jde o hrubé porušení Ústavy,“ okomentoval situaci na Facebooku poslanec.

Sdělil i svůj názor na osobnost kandidáta na ministra kultury. „Michala Šmardu znám jako úspěšného starostu Nového Města na Moravě, který je v ČSSD dobrým příkladem transparentního hospodaření města a přestože je značka ČSSD pošramocená, získal tam skoro 40 procent. To není žádný Poche. Proti nezákonnému rozhodnuti by se měli poškození bránit u Ústavního soudu, protože tady jde o právní stát a to, ze zákony v republice platí i pro prezidenta, který má jít příkladem a spory moderovat, nikoliv vytvářet a ústavní pořádek sabotovat!“

"Z kuloárů vyplývá, že prezident znovu odmítne jmenovat ministra kultury za ČSSD, pana Šmardu. Pokud se to potvrdí, mohlo by to vnést do dnešního jednání o důvěře vládě zásadní dynamiku. Jak by reagovala ČSSD, která se radí na chodbě? A co by na krok prezidenta řekla Ústava ČR?"

Napjatou situaci takto okomentoval na Twitteru i předseda Pirátů Ivan Bartoš, který má rovněž pochybnosti o ústavnosti prezidentova jednání.