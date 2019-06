Padne kvůli Zemanovi vláda? ČSSD svolala mimořádnou schůzi, prý kvůli Šmardovi

Dosavadní ministr kultury, Antonín Staněk (ČSSD) podal demisi na základě tlaku ze strany předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Zeman ji ale nepřijal. Hamáčkův kandidát, Šmarda, o tom s ním jednal během sobotního jednání na Vysočině. Na čem se dohodli, však médiím neřekl.

Deník Právo s odvoláním na dva zdroje blízké špičkám ČSSD uvedl, že Zeman odmítl Šmardu jmenovat a trvá na Staňkovi. Ve straně to prý vyvolalo velkou bouři.

Server Novinky s odvoláním na zřejmě totožné zdroje tvrdí, že středeční mimořádné jednání klubu řeší, jak postupovat dál. Hamáček opakovaně uvedl, že jmenování Šmardy musí zařídit premiér Andrej Babiš (ANO). Zeman se odvolává na to, že ústava mu nedává povinnost demisi ministra přijmout. Pokud jej však odvolá premiér, musí to respektovat.

Předsednictvo ČSSD se v pátek usneslo, že pokud nebude o výměně ministra jasno do konce června, svolá své mimořádné jednání. Na něm by znovu mohlo hlasovat i o odchodu z vlády. Dle Novinek.cz se na mimořádném jednání klubu právě řeší to, zda-li ve vládě setrvat.

Pětice opozičních stran (ODS, Piráti, TOP 09, KDU-ČSL a STAN) vyvolala středeční hlasování o nedůvěře vládě. Hlasovat pro nedůvěru bude i SPD. Pokud by se přidali i sociální demokraté, vláda by padla.

