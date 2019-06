Zeman opět šije do Peroutky: Napsal horší články než "Hitler je gentleman"

Omluvy za prezidentovy výroky se dožaduje Peroutkova vnučka Terezie Kaslová. Nové kolo soudního sporu, který se týká výroků prezidenta o novináři Peroutkovi, by mělo začít letos v říjnu.

Mezi dalšími Peroutkovými články dnes Zeman uvedl článek "Češi, Němci a Židé", který podle něj při projednávání označil za antisemitský i soudce (Tomáš) Novosad. "Dynamický život" podle Zemana oslavoval Adolfa Hitlera i příležitosti jeho narozenin. Dále prezident jmenoval článek "Naše ústava", který podle něj oslavoval velkoněmeckou říši.

"Tak bych mohl pokračovat dál a dál. Pokud si vzpomínám, tak naproti tomu ten článek Hitler je gentleman byl docela nevinný, protože akorát říkal: Věřme Adolfu Hitlerovi, on je to přece gentleman a on splní dané slovo," řekl Zeman.

Záležitost se táhne od ledna 2015, kdy prezident řekl při projevu k výročí konce holokaustu o Peroutkovi, že napsal v časopisu Přítomnost článek s titulkem "Hitler je gentleman". Zároveň mu přisoudil výrok "Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky". Posléze se ukázalo, že autorem citátu je Jan Stránský. Článek v Přítomnosti se Pražskému hradu nalézt nepodařilo, podle historiků neexistuje.

Peroutkova vnučka Terezie Kaslová, která se dožaduje omluvy, původně žalovala prezidentskou kancelář. Po zásahu Nejvyššího soudu musela žalobu přesměrovat na ministerstvo financí. Zeman bude na vlastní žádost vedlejším účastníkem sporu.

Paní Ivana Zemanová dnes v Základní škole Rožná nad Pernštejnem předala žákům vysvědčení. pic.twitter.com/JZsUL3ouJc — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 26. června 2019

Justice původně Kaslové přiznala nárok na omluvu od prezidentské kanceláře za to, že prezident označil jejího děda za autora zmíněného článku. Za chybu u Stránského výroku a úvahu o fascinaci intelektuálů zrůdným učením se Česká republika podle verdiktu omlouvat nemusela. Hrad se navzdory pravomocnému rozsudku neomluvil, ačkoliv Zeman již v dubnu 2015 slíbil svou omluvu, pokud se zmíněný článek nenajde. Později prohlásil, že se omluví jen za nenalezení textu, nikoli za výrok samotný.

Nejvyšší soud pak verdikt zrušil a spor vrátil na začátek. Obvodní soud pro Prahu 1 se chce věcí začít veřejně zabývat 7. října. ČTK to zjistila 20. června z justiční databáze Infosoud.