Ultimátum Zemanovi? Hamáček krotí slova o kompetenční žalobě

"Je to jedna z možností řešení, ale není to tak, že stojí v nějaké rovině ultimáta, že bychom požádali premiéra, aby tu žalobu podal. Pan prezident vyjádřil ochotu jednat, takže my jsme připraveni jednat, do té doby nemá cenu něco dalšího řešit," řekl Hamáček ČTK. Podle kuloárových informací by se schůzka Hamáčka se Zemanem měla odehrát do pátku.

O kompetenční žalobě mluvili sociální demokraté přesně před rokem, kdy Zeman odmítal kvůli svým výhradám jmenovat ministrem zahraničí Miroslava Pocheho. Spor u Ústavního soudu s hlavou státu může v tomto případě vyvolat pouze premiér. Babiš tenkrát řekl, že k takovému kroku nevidí důvod.

Jako možnou variantu dalšího postupu ČSSD pro případ, že Zeman bude Šmardovo jmenování oddalovat, zmínil žalobu Hamáček v rozhovoru s Babišem dnes ráno. Veselý novinářům řekl, že na písemné žádosti se poslanci sociální demokracie domlouvali kvůli tomu, že premiér je dnes nervózní kvůli hlasování o nedůvěře vládě, nemusel by si proto obsah celého rozhovoru pamatovat.

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD), kterého má Šmarda nahradit, podal po protestech v kulturní obci demisi, Zeman ji ale odmítl přijmout a premiéru Babišovi doporučil, aby s koncem Staňka počkal na prověřování jím podaných trestních oznámení.

Kolik ústupků udělala ČSSD, aby mohla zůstat ve vládě s komunisty a trestně stíhaným premiérem, tolik ani Andrej Babiš neslíbil stadionů a kilometrů dálnic. — ODS (@ODScz) 26. června 2019

Návrh na ministrovo odvolání poté prezidentovi poslal premiér. Podle ústavy musí Zeman takovému požadavku vyhovět. Ústava mu ale nestanovuje žádný termín, dokdy tak musí učinit.

Sociální demokraté po pátečním jednání svého širšího vedení podmínili setrvání v koaliční vládě mimo jiné výměnou na ministerstvu. Hamáček dnes uvedl, že platí, že ČSSD bude proti opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Podle Veselého oslovil klub ČSSD dopoledne iniciátory hlasování s žádostí, aby schůzi přerušili a počkali na reakci prezidenta na požadavky ČSSD, opoziční strany to ale odmítly.