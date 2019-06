Střet zájmů premiéra? Podle Benešové nemá problém

"Pan premiér se podle toho zachoval, to znamená, že v podstatě postupoval od nabytí účinnosti zákona o střetu zájmů v souladu s tím zákonem a majetek převedl do svěřenských fondů," řekla Benešová. "Mám za to, že učinil zadost českému právu a není co vlastně řešit," poznamenala.

Babišův střet zájmů kvůli unijním dotacím pro Agrofert vyplývá i z předběžného auditu Evropské komise. Benešová k tomu uvedla, že viděla hodně auditů a některé byly hodně špatné a musely se opravovat. V případě aktuálního auditu, který se týká Babiše, hodlá počkat na oficiální český překlad. "Stanovisko (k němu) budou vypracovávat úředníci, které jsem zdědila, a já budu respektovat jejich závěr," slíbila ministryně, která se funkce ujala krátce poté, co policie navrhla Babiše obžalovat pro podezření z podvodu a poškozování finančních zájmů EU.

Benešová uvedla, že takzvaný lex Babiš se jí nelíbil od začátku, je podle ní diskriminační a v rozporu s evropským právem. V době schvalování novely byla Benešová poslankyní za ČSSD. Dneska připomněla, že prezident Miloš Zeman normu napadl u Ústavního soudu, který o jeho stížnosti dosud nerozhodl.

Benešová zdůraznila, že na ministerstvo nepřišla ohýbat právo, ale posílit justici. "Nejsem rudá Marie, nikdy jsem ve straně nebyla," uvedla k další z námitek kritiků jejího jmenování. "Ti, kteří mě dneska nálepkují, tak sami mají problémy, protože si některé pamatuju z telefonních odposlechů," poznamenala ministryně s úsměvem. Garantovala, že současná vláda nepřistoupí k výměně vedoucích státních zástupců, ačkoliv i to bylo jednou z obav po výměně v čele ministerstva.