Odvolán jsem byl, ale v demisi nejsem, uvedl ministr Staněk

"Po celé České republice je spousta měst a obcí, které znají jméno Staněk právě pro to, že jsme tam pomohli s památkami," uvedl mimo jiné ministr.

Ke své současné pozici Staněk řekl, že se rozhodl rezignovat kvůli tomu, že neměl podporu ČSSD. "Jistě připustíte, že prezident republiky může rozhodnout, jak rozhodne. Pan prezident nepřijal moji demisi, na to má právo. Nicméně teď jsem odvolán řádným způsobem a je věcí orgánů, které to musí rozhodnout, aby rozhodly. Nicméně bych vás chtěl upozornit, že zcela rozhodně nejsem ministr kultury v demisi, byť se o to mnohá média snaží to takto interpretovat," dodal Staněk.

Staňkovo působení na ministerstvu kritizoval poslanec ODS Martin Baxa (ODS), označil ho za nominanta "čtvrté vládní strany, strany Hradu". Staněk charakterizoval Baxův projev jako "smršť hrůz a katastrof". Ohradil se proti výrokům o "velikonočních popravách", jak poslanec ODS mluvil o odvolání ředitelů Národní galerie Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Ministr odvolání obou oznámil těsně před velikonočními svátky, stalo se to terčem kritiky politiků i umělecké obce, která vyústila v požadavek Staňkova odchodu z funkce.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura posléze řekl Staňkovi, že to bylo nejlepší vystoupení ministra na rozdíl od mdlých trapných a drzých projevů členů vlády za ANO. Poukázal ale na to, že se ministr během projevu neměl obracet na poslance ODS, ale na poslance své strany, která ho chce z vlády odvolat, a na premiéra, který návrh na jeho odvolání podal.