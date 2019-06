Babišova vláda přežila, ČSSD jí pomohla. Bylo by to proti zájmům Česka, bránil se Babiš

Předseda ODS Petr Fiala: "Víte, co je problém, vážené kolegyně, vážení kolegové? No právě toto je problém. Totiž že předseda vlády ani jediným svým gestem, svým chováním, svým vystupováním nedává veřejnosti, občanům, lidem, nedává nám poslancům, nedává evropským orgánům záruky, že se podvolí nezávislému šetření. Naopak dává ustavičně najevo, že on je ignoruje a bude ignorovat."

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO): "Já to beru jako pokus o destabilizaci naší země. To je proti zájmům občanů naší republiky, to je proti zájmu všech. Pan předseda (Petr Fiala) tady mluví za většinu občanů, nevím, jak tedy na to přišel. Nedávno jsme měli evropské volby a nemám pocit, že bychom neměli důvěru."

"Pan předseda ODS chce destabilizovat naši zemi právě v situaci, kdy je to pro nás mimořádně důležité. My bojujeme za její zájmy. A my jsme vyhráli volby, svobodné demokratické volby. A já jsem premiér všech občanů České republiky a bojuji za zájmy všech občanů České republiky."

"My skutečně prožíváme nejšťastnější období za posledních sto let, aspoň, co se týká výkonnosti ekonomiky a bezpečnosti. Já pořád slyším, že rozděluji společnost, ale já ji nechci rozdělovat. Já nemám takový pocit, že bych ji rozděloval."

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO): "Předstupuji před vás na počátku dnešního jednacího dne dolní komory Parlamentu České republiky s vědomím, že jeho výsledkem nemá být a nebude žádný zákon pro tuto zemi a její občany, ale pouze přehlídka konfrontačního politického stylu, tedy nic víc a nic míň než volební boj uprostřed volebního období."

Předseda Pirátů Ivan Bartoš: "To, že se máme nejlépe od revoluce, i když situace mnohých lidí je stále žalostná, skutečně není díky premiérovi ani vládě Andreje Babiše. Je to díky našim občanům, kteří pracují od nevidím do nevidím, kteří se starají o své rodiny i o své seniory. Je to díky podnikatelům, kteří úspěšně a poctivě vedou své firmy, i když jim vláda tuto situaci neulehčuje a v některých případech jim i hází klacky pod nohy."

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO): "S čím nesouhlasím, co řekl pan předseda Bartoš, je to, že to je pouze zásluha zaměstnanců, zaměstnavatelů, živnostníků. Je to nepochybně i jejich zásluha. Je to pravda a je to jejich velká zásluha, protože zde máme skutečně kvalitní firmy. Máme zde špičkové zaměstnance. Ale máme zde i fungující státní správu. A jsem bytostně přesvědčen, že je to i zásluhou vlády."

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný: "A já jsem si položil otázku, jaké slovo tuto vládu skutečně vystihuje. A výsledek? Je to slovo zoufalá. Zoufalá je pozice Andreje Babiše jako předsedy vlády, který se snaží zoufale přesvědčit lidi, že ten Agrofert teď už není jeho, protože je ve svěřenských fondech. A protože v radách protektorů obou těchto fondů sedí jeho manželka - oni se přece doma o něm vůbec nebaví."

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO): "Pro spojence jsme čitelným a kredibilním partnerem. Jsme šestou nejbezpečnější zemí na světě dle hodnocení. Vydali jsme se na cestu, která má smysl a jasně stanovené cíle a není důvod v ní nepokračovat."

Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek: "Pochopil jsem, že všichni ministři vlády České republiky dostali povinný slohový úkol, aby vystoupili na téma, jak je dobře a bude ještě líp. Chápu, samozřejmě se zájmem jsme si ty projevy vyslechli, jenom bych chtěl říct, že skutečně díky mimořádné konjunktuře, která trvá už šestým rokem, se opravdu máme dobře, nicméně tahle vláda neudělala vůbec nic proto, abychom se v budoucnu měli líp."

Předseda STAN Vít Rakušan: "My tady stále slyšíme, že je to nějaká nenávistná kampaň té šílené opozice, která se prostě snaží Andreje Babiše dostat z jeho pozice. Ale my nejsme soudci, my neříkáme Andrej Babiš je vinen, nevinen. My reagujeme na zprávu, která do České republiky přišla, která je vypracována auditory, a ta nám podává nějaká objektivní, byť stále ještě předběžná, zjištění."

Předseda SPD Tomio Okamura: "Vážené dámy a pánové, vážení občané, hned na úvod jasně řeknu, že tato vláda, kde je zcela nedůvěryhodná ČSSD, neprosazuje programové priority SPD. My v SPD jsme jí tedy důvěru nikdy nedali a ani dnes tuto vládu nepodpoříme, protože prosazuje často zcela opačný program, než má SPD. V prvé řadě musí odejít ČSSD. Škod již v minulosti napáchali dost a dost a nadále v tom pokračují."

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO): "Stejně tak se necítím být nemehlem, jak nás dneska pan poslanec Rakušan hezky onálepkoval. Nevím, jakou má praxi on, ale já jsem půl života pracovala ve státním zastupitelství a celý život pracuji v oblasti justice a myslím si, že mám hodně zkušeností. Stejně tak, jak jsem pracovala v justici, tak mám tu zkušenost, že ti, kteří mě dneska nálepkují, tak sami mají problémy, protože si některé pamatuji z telefonních odposlechů."

"A pokud jde o stanovisko ke střetu zájmů, já jsem byla poslankyní v minulém volebním období a pamatuju si na to, když se rodil lex Babiš. Od začátku se mi to nelíbilo a měla jsem podezření, že to je nejenom diskriminační, ale je to i proti evropskému právu. V tomto duchu byla podána ústavní stížnost a ústavní stížnost dodnes není vyřízena. Tento zákon nabyl právní moci, pan premiér se podle toho zachoval, to znamená, že v podstatě postupoval po nabytí účinnosti zákona o střetu zájmů v souladu s tím zákonem a majetek převedl do svěřenských fondů."