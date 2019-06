Asi je to malicherné pane Kokote, Kalousek si nebral servítky

„Prezident republiky se mýlí, nebo spíš úmyslně dezinterpretuje situaci. Lidé nedemonstrují proti výsledkům voleb. Demonstrují proti tomu, aby vítěz voleb porušoval principy demokratického právního státu. To nesmí nikdo, i kdyby dostal ve volbách 100%,“ uvedl senátor a místopředseda Top 09.

S jeho názorem nesouhlasil excentrický podnikatel Josef Kokta. „Kecáte blbosti, pane Černín,“ odpověděl v reakci na twitterový status.

Jenže zkomolení jména svého kolegy nenechalo chladným doyena české politiky a Czerninova stranického kolegu Miroslava Kalouska. „On se jmenuje Czernin, pane Kokto, ne Černín. V českých zemích je to už osm století významné jméno. Možná vám to přijde malicherné, ale slušní lidé Vám také říkají pane Kokto a ne pane Kokote,“ upozornil na starobylost Czerninova rodu poslanec.

