„Arogantní a hloupá.“ Kritika Maláčové přišla z nečekaného směru, stejně tak i její zastání

Do Málačové se pustila poslankyně ODS Jana Černochová. „Paní ministryně je vrcholem arogance. Ne jen, že je arogantní, ona je i hloupá,“ řekla Černochová, která ministryni zkritizovala za to, že kulatý stůl k důchodové reformě svolala v minulosti v době, kdy byla schůze Sněmovny.

Málačové ve svém příspěvku předtím kritizovala právě poslance za jejich přístup k důchodové reformě. „Pokud jsou důchody pro vás skutečnou prioritou, pojďme se o nich bavit,“ vyzvala politiky Maláčová s tím, že je ochotná o tom jednat s kýmkoliv. „Budeme jednat s každým, kdo bude chtít diskutovat,“ uvedla ministryně.

Maláčové se zastal bývalý kolega Černochové, Václav Klaus mladší. „Tady říkat někomu, že je hloupá, tak jako pedagog bych si nebyl tak jistý v kramflecích, paní poslankyně Černochová,“ řekl Klaus, který je nicméně velkým kritikem Maláčové kvůli její levicové politice. Klaus po odchodu z ODS založil vlastní stranu nazvanou Trikolóra.

Podobně překvapivá byla nicméně i podpora Černochové a kritiky Maláčové ze strany poslankyně hnutí ANO, Radky Maxové. Té též vadí, že Maláčová svolává kulaté stoly k sociální politice ve dnech schůze Sněmovny. „Stavíte se do role obhájkyně rodin, ale pokud vím, tak se vám ta koncepce v minulém období moc nepovedla, protože se nedostala ani do Sněmovny,“ vytkla své koaliční partnerce Maxová, která odchází na post europoslankyně do Bruselu

Vůči Maláčové se postavil i šéf poslanců ODS, Zbyněk Stanjura. Vyčetl jí, že vystupovala arogantně a odváděla pozornost od toho, proč se Sněmovna sešla k hlasování o nedůvěře vládě. „Jaké to je pracovat pro trestně stíhaného premiéra. Jaké to je pracovat ve vládě, když vám nechtějí šest týdnů vyměnit ministra. Neodvádějte pozornost. Vy sloužíte Andreji Babišovi, my ne,“ pustil se do Maláčové Stanjura.

Útoky na místopředsedkyni ČSSD donutili k reakci šéfa strany, Jana Hamáčka. „Prosím všechny, kterým leží na srdci osud sociální demokracie, aby to nechali na nás a prosím, abychom se zde neuráželi,“ řekl Hamáček. Později opozici vytkl, že jejím hlavním cílem byla právě ČSSD.

Ke kritice se v půl jedné ráno postavila i Maláčová. „„Ve svém příspěvku jsem poukázala na to, co se za poslední rok v sociální oblasti podařilo. Co jsem se dozvěděla? Že jsem arogantní a hloupá. Ta reakce sama osobě vypovídá o úrovni debaty v této Sněmovně,“ řekla Maláčová, která se nicméně prý na Černochovou nezlobí. „Neberu si to osobně, je to zapálená opoziční rétorika, ale myslím, si že to do slušné debaty nepatří,“ uvedla.

Hlasování o nedůvěře neuspělo

Vláda hlasování o nedůvěře ustála. Pro nedůvěru vládě hlasovalo 85 poslanců, za vládu se postavilo 85 poslanců. Proti nedůvěře vládě hlasovali přítomní poslanci ANO a sociální demokracie. Komunističtí poslanci, kteří byli v sále, se hlasování zdrželi. Návrh podpořili hlasující poslanci ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a nezařazení. Hlasování trvalo 20 minut, dalších deset minut se sčítaly hlasy.

Jednalo se již o druhé hlasování proti vládě Andreje Babiše. První pokus proběhl v listopadu minulého roku kvůli údajnému únosu Andreje Babiše mladšího, Babišova syna, na Krym. Proti vládě tenkrát hlasovalo 95 poslanců.

Ze statik o hlasování nedůvěře vládě vyplývá, že opozice takřka vždy prohraje. Ze čtrnácti pokusů sesadit takto vládu vyšel historicky jen jeden a to v případě vlády Miroslava Topolánka, poukazuje server Blesk Zprávy.