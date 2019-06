Václav Moravec promluvil: Politici mi před vysíláním vyhrožují

Už 15 let Moravec moderuje Otázky. A rozhodně se nedá říct, že by tato práce byla nudná či monotónní. „Politika je velmi pestrá. Některé osobnosti vzájemnou animozitu nehráli a nepředstírali. Třeba Mirek Topolánek a Jiří Paroubek si nebyli schopní podat ruku,“ prozradil moderátor, co se dělo, když byly vypnuty kamery.

Někteří politici si ale hádkami jen budují svou image. „A pak jsou lidé, kteří to hrají. A zatímco ve studiu se odehrává velký střet a oba si vykají, potom zjistíte, že si tykají a že se z minulosti dobře znají,“ vysvětluje Moravec.

Rozdílný je i přístup politiků k samotnému Moravcovi. „První je, že mi vyhrožují před vysíláním, že by měl být zveřejněn můj plat, protože bezesporu beru statisíce. To je teď jev čím dál častější. Tam zůstávám chladný a říkám si: Takových hochů už jsem zažil,“ přiznal.

Pak také existují lichotící politici, kteří podle Moravce očekává, že k nim bude jako novinář vstřícnější. „Teď ale spíš převažuje snaha dostat novináře pod tlak,“ dodal Moravec v rozhovoru pro Český rozhlas Dvojka.

Moravec působí nejen jako moderátor a vysokoškolský učitel žurnalistiky. Od roku 1992 působí kontinuálně jako televizní a rozhlasový moderátor a redaktor. Za svoji kariéru prošel rádii Profil, Český rozhlas, Evropa 2, Frekvence 1 i českou sekcí rádia BBC.

V roce 2004 začal moderovat diskusní pořad České televize Otázky Václava Moravce. Moderování v televizi se rozhodl ukončit v květnu 2005, k moderování pořadu se však po krátké pauze 7. srpna 2005 opět vrátil.

Od roku 2007 také moderoval každodenní interview Impulsy Václava Moravce na Rádiu Impuls. Ke konci února 2014 práci pro rádio ukončil z důvodu možného střetu zájmů, když rádio převzala společnost Agrofert Andreje Babiše.

Roku 2003 získal za moderování pořadu Interview BBC Cenu Nadace Českého literárního fondu Novinářská křepelka pro novináře ve věku do 33 let. Je také čtyřnásobným držitelem ceny TýTý jako nejoblíbenější osobnost televizní publicistiky.