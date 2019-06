Vznik hnutí ANO souvisí s dnešními demonstracemi, sociolog představil překvapivé závěry výzkumu

„Novinkou jsou postoje ke spolku Milion chvilek a je patrné, že narůstají sympatie. Dá se říct, že 35 procent lidí má zájem o dění na demonstracích. Jde často vysokoškolsky vzdělané voliče, kteří tvoří 42 % účastníků demonstrací a 53% z nich jsou příznivci pravicové opozice,“ shrnul základní čísla, která vycházejí z průzkumu sociolog pro irozhlas.cz.

Jednoznačným závěrem vyplývajícím z dat je rozdělení společnosti na dva tábory s protichůdnými názory. „Kdyby měli lidé vyslovit důvěru vládě, tak 46 % by vládu podpořilo a 47 % by nedůvěru vládě vyslovilo, tady přesně vidíme polarizaci společnosti,“ dokumentoval sociolog společenské tendence v Česku.

„Myslím si, že lidé spolu jsou i přes to schopni komunikovat. Jak jsem četl v zahraničních hodnoceních demonstrace, tak si média všímala toho, že demonstrace byla pokojná. Pokud jeden tábor demonstrantů rozhání policie proti druhému, tady by to bylo jinak. Jeden tábor pokojně vyjadřoval svůj názor a druhá část společnosti nešla do ulic a nijak tomu nezabraňovala. Přál bych si, aby to zůstalo pouze v rovině výměny názorů,“ popsal své dojmy z události, která hýbe společenským děním.

„Organizátoři odmítli paralelu s demonstracemi v roce 1989, chtějí být spíše zdviženým prstem, nestojí o nějakou generální stávku. Jejich síla spočívá v integraci nespokojených lidí.

Hnutí ANO také vzniklo s tím, že chce reformovat společnost. Podle řady lidí se jim však reformovat společnost nepodařilo. Mnohým tak chybí platforma, kde by svůj zájem reformovat společnost vyjádřili,“ vysvětli sociolog paralely mezi vznikem vládního hnutí a současnými demonstracemi.

Situaci také přirovnal k politické epizodě podnikatele Víta Bárty a strany Věci veřejné. „Tenkrát se také objevilo vzedmutí lidí toužících po změně. To, že se to nepovedlo udělalo šrám na duši národa.“

Rozhovor uzavřel Přemysl Čech s tím, že podle jeho výzkumu by si 51 % lidí přálo, aby Babiš s demonstranty komunikoval, což se v současnosti neděje.