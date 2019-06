Poslanec ANO jde proti Babišovi? Při hlasování o nedůvěře raději odešel ze sálu

Hlasování o nedůvěře vládě dopadlo podle očekávání, přesto přineslo jedno velké překvapení. Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek sice dopředu oznámil, že jeho poslanci mají jednotný názor, jenže se zdá, že to není tak úplně pravda.

Poslanec ANO Přemysl Mališ totiž před hlasováním opustil sál. Spekulace o jeho politické budoucnosti přiživuje i fakt, že před dvěma týdny podpořil Václava Klause mladšího.

Sám Mališ potvrdil, že nehlasoval. „Rozhodl jsem se dnešního hlasování nezúčastnit. O svém rozhodnutí jsem informoval předsedu klubu,“ uvedl pro TV Nova poslanec.

Není to prý ale kvůli osobě Andreje Babiše. „Důvody, které mě k tomu vedou, jsou především zvyšující se vliv KSČM na současnou koalici. Dále mě k tomuto rozhodnutí vede úcta ke svému dědečkovi Václavu Fischerovi, který byl minulým režimem utlačován. Pokud by dnes žil, tak by mě jistě za mou toleranci KSČM přetáhl holí," vysvětluje svoje pohnutky.

Menšinovou vládu přesto podporuje. „Má neúčast na hlasování neznamená, že si nevážím našich ministrů, které považuji za odborníky. Dělají svou práci skvěle. Politika není jen o práci a výkonech, ale také o symbolech," dodal Mališ.

O 39letém poslanci, středočeském zastupiteli a bývalém zastupiteli Černošic Přemyslu Mališovi se mluvilo před pár týdny, když osobně přijel podpořit nově vzniklou stranu Václava Klause mladšího. Zda má v úmyslu do Trikolory přeběhnout, ale komentovat nechtěl. Klaus sice potvrdil, že spolu opravdu mluvili a že Mališe považuje za slušného poslance, o jeho angažmá v nové straně nicméně také mluvit nechtěl.

Mališ kandidoval za ANO už ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 na 22. místě, tehdy ale neuspěl. Podařilo se mu to až ve volbách v roce 2017, když byl za hnutí ANO 2011 zvolen poslancem ve Středočeském kraji, a to z devátého místa kandidátky.