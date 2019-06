Schwarzenberg prozradil, jak postavit TOP 09 na nohy

Schwarzenberg připomněl založení strany, kdy se nové uskupení dostalo do tehdejší vlády premiéra Petra Nečase (ODS). "Měli jsme štěstí v neštěstí - na začátku překvapivý výsledek 17 procent, což byl ohromný výsledek a všichni si mysleli, že to tak bude pokračovat," řekl jeden ze zakladatelů strany. Tehdy se podle něj s druhým spoluzakladatelem - Kalouskem - prakticky neznali, před usednutím ve Strakově akademii spolu byli jednou na večeři.

Vstup do tehdejší vlády měl podle něj tragický důsledek. "Takřka jsme neměli čas budovat stranu. A to je dodnes trochu naše chyba. Nenaučili jsme se v mezidobí budovat velkou politickou stranu, nabírat nové členy," dodal čestný předseda. Vyzval proto straníky, aby nabírali nové členy, zvláště pak mladé. "Pomalu se stahuju - pomalu ale jistě. Musí nastoupit mladá generace, my dědci to už neutáhneme. Novou politiku musí dělat noví lidé, o tom jsme přesvědčen," uzavřel. Strana však podle něj má stále velký potenciál.

Kalousek potom zmínil, že strana stojí i na základech evropského humanismu. "TOP 09 je unikátní na české politické scéně a pevně doufám, že pro ČR ještě hodně udělá," řekl.

Současný předseda Jiří Pospíšil poté připomněl, že strana je výrazně proevropská. Vyzval také k většímu spojení pravicových uskupení na české politické scéně, vyhranil se však vůči Pirátům. "Piráti jsou moderní levicí - dnes a denně to vidím na zastupitelstvu a v pražské radě," dodal.

Strana bude na podzim vybírat nového předsedu. Současného předsedu Pospíšila už kritizoval za to, že je zároveň europoslancem, jeden z kandidátů - místopředseda strany Tomáš Czernin. Uvedl, že chce zvýšit voličskou přitažlivost strany.