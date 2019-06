Babiš nevidí důvod pro žalobu kvůli ministrovi kultury

Babiš na žádost ČSSD na konci května poslal na Pražský hrad návrh na odvolání nynějšího ministra kultury Antonína Staňka a jmenování Michala Šmardy (oba ČSSD) jeho nástupcem. Sociální demokracie trvá na tom, že situaci je třeba vyřešit do neděle, jinak bude předsednictvo ČSSD jednat o dalším postupu. Zeman dnes při návštěvě Vysočiny odmítl jakákoli ultimáta, má schůzku s Hamáčkem.

ČSSD zvažuje, že při dalším otálení prezidenta se jmenováním nového ministra kultury požádá premiéra, aby kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu podal. Babiš dnes ČT řekl, že chce záležitost řešit jednáním, je to podle něj věc diskusí a výměny názorů. "Nevidím důvod podávat žalobu," uvedl. Do té doby, než se v pátek setká s Hamáčkem, se nechce dál vyjadřovat.

Staněk původně po protestech v kulturní obci a na výzvu ČSSD podal demisi. Zeman ji ale odmítl přijmout a premiérovi doporučil, aby s koncem Staňka počkal na prověřování jím podaných trestních oznámení. Babiš následně navrhl Staňkovo odvolání, čemuž prezident podle ústavy musí vyhovět. Ústava ale pro tento krok nestanovuje žádnou lhůtu.

Podle ústavních právníků Jana Kysely a Jana Wintra by měl prezident podle výkladu ústavy odvolat ministra na návrh předsedy vlády bez zbytečného odkladu. Kysela uvedl, že ústava nepřipouští v tomto ohledu ze strany prezidenta žádné uvážení. "Kdybychom připustili, že prezident si to (odvolání) bude rozmýšlet čtyři, pět, šest měsíců, tak pozici premiéra obsahově vyprázdníme. Co je to za pána nad vládou, když mu tam sedí někdo, koho tam nechce," řekl už dřív Kysela.