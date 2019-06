Zeman kritizuje odchod ministrů ČSSD z vlády. Šlo by jen o rekonstrukci

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Odchod ministrů sociální demokracie z vlády by byl jen její personální rekonstrukcí. V televizi Barrandov to dnes řekl prezident Miloš Zeman. Vznikla by podle něj nová většina bez ČSSD, která by kabinet Andreje Babiše (ANO) podporovala. Předsedu ČSSD Jana Hamáčka a ministra kultury Antonína Staňka by chtěl Zeman pozvat do Lán a pokusit se je usmířit. Pokud by sociální demokracie prosadila podání kompetenční žalobu na prezidenta, Zeman by s ní přerušil vyjednávání.