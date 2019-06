Český důchodce je snadná kořist. Na internetu věří všemu

Evropská komisařka Věra Jourova uvedla, že nedávné evropské volby nebyly příliš zasaženy dezinformace i přes jejich nárůst. „Ukázalo se ale, že se k nám dostává trvalý proud dezinformací. Před volbami byl vidět jejich nárůst nejen z Ruska, ale i vlastní evropské produkce. Mnozí aktéři se velmi dobře právě i od Ruska učí,“ upozornila současná zástupkyně Česka v Evropské komisi v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

„Je potřeba, aby lidé přestali věřit úplně všemu, aby se začali zajímat, jestli to je pravda, nebo není. Je to velmi těžké, protože dezinformace jsou založené na krásném českém přísloví, že není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Vždycky tam je kombinace něčeho, co se stalo, a pak je na to nabalená dezinformace. A lidé jí věří a vůbec se tomu nedivím. Je potřeba daleko více pracovat i s mladými lidmi, škola by měla připravovat studenty na éru dezinformací. Není cesta udělat cenzuru nebo dohnat lidi k tomu, že nikdo nebude ničemu a nikomu věřit,“ okomentovala současné nebezpečí.

Jourová pravidelně jedná se zástupci Facebooku, pozice firmy je v současnosti obtížná. „Měli šestnáct minut na to, aby zareagovali na vysílání vraždění v přímém přenosu. To byla úplně nová situace, která vyžaduje novou technologickou odezvu,“ sdělila eurokomisařka k teroristickému útoku v mešitách ve městě Christchurch.

Problém neleží jen na sociálních sítích, ale také v posílání řetězových mailů, jejímž prostřednictvím šíří dezinformace zejména senioři. „Běží to po celé Evropě. Řekla bych ale, že čeští senioři jsou extra vystrašení. Jsou extra snadnou kořistí,“ uvedla Jourová ke specifikům Česka.

„Je to způsobem života a tím, že senioři čelí internetovému tlaku sami. Je to apel na rodiny, aby s tím něco dělaly. Myslím, že s tím souvisí také problémy se šmejdy, kteří prodávají lidem předražené zboží a pak na ně používají agresivní metody prodeje. To je úplně ze stejného soudku. Český senior je prostě snadná kořist,“ zdůraznila eurokomisařka význam pomoci rodiny starším lidem.