Chovanec bez servítků: Pro ČSSD už není žádné dobré řešení

ČSSD usiluje o odvolání svého ministra kultury Antonína Staňka z funkce a o jmenování Michala Šmardy (ČSSD) jeho nástupcem. Zeman odmítl Staňkovu demisi přijmout a dosud nevyhověl ani návrhu na jeho odvolání, který mu poslal Babiš. ČSSD požaduje, aby Staněk v čele ministerstva skončil do konce června a mluví o možnosti podání kompetenční žaloby na prezidenta, pokud by s výměnou dále otálel. Babiš ale odmítá kompetenční žalobu podat.

Chovanec, který vede ČSSD v Plzeňském kraji, od začátku kritizuje vstup ČSSD do koaliční vlády s ANO, po svém dubnovém odchodu se Sněmovny politickou situaci nekomentuje.

"Já bych rozuměl tomu, že by z té vlády případně odešli (zástupci ČSSD) při hlasování o důvěře vládě. Vzhledem k tomu, že se to nestalo, já si myslím, že toto už nemá žádné dobré řešení. Že všechna dobrá řešení jsme už prováhali a promarnili a že dnes mohou (vedení ČSSD) dělat už cokoliv, ale že ten postup už nikdo nepochopí," řekl Chovanec. Obává se, že zbytku voličů bude sociální demokracie své kroky jen velmi složitě vysvětlovat.

Podle něj se jasně se ukazuje, že nejsilnějším politikem v ČR je prezident Zeman. "Čím víc problémů vláda má, tím víc pozice prezidenta je silnější, tvrdí Chovanec. Sociální demokraté podle něj přehráli svůj střet s Babišem na prezidenta. Zeman je ale pro voliče zřejmě argumentačně silnější než ČSSD.

"Myslím si, že tento styl politiky pro sociální demokracii je naprosto devastující. Dostala se sama svou hloupostí mezi dva mlýnské kameny - jeden mlýnský kamen se jmenuje prezident Zeman a druhý se jmenuje premiér Babiš a jeho problémy a sociální demokracie je tam dnes jako fackovací panák," řekl Chovanec.

Obává se, že to povede už v příštím roce při krajských volbách k velkému propadu hlasů a ČSSD se v řadě krajů vůbec nedostane do zastupitelstev, v následných parlamentních volbách se nemusí dostat ani do Parlamentu.