Vládní krize: ČSSD za užitečné idioty, takové absurdní drama by nenapsal ani Havel, glosuje opozice

Bartoš uvedl, že Zeman by se měl držet toho, co mu ukládá ústava. "Bohužel jsme u něho dlouhodobě svědky nerespektování, a v tomto případě dokonce porušování ústavních pravomocí," napsal. Zemanovy kroky podle něj nepřispívají stabilitě na politické scéně. "Bohužel jsme opět svědky toho, že současný prezident společnost spíše rozděluje, než spojuje," dodal.

Pan prezident by neměl na Vysočině “usmiřovat ministry Staňka a Hamáčka”, ale konat dle Ústavy. Té totiž skutečně není nadřazený. Česká republika potřebuje řešit současné problémy lidí, ne mocenské pletichy a problémy vlády a premiéra. Toho dosáhneme jen hrou podle pravidel. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 28. června 2019

Kritizuje také, že kabinet se musí neustále zabývat svými vlastními problémy, například trestním stíháním premiéra Babiše. "Nebo nekonečným odvoláváním ministra kultury. Místo, aby vláda řešila problémy ČR, řeší vláda svoje vlastní," uvedl.

Fiala na twitteru napsal, že problémem Česka je trestně stíhaný premiér se střetem zájmů a podezřením na neoprávněně získané veřejné peníze. "Prezident Zeman to překrývá kauzou neodvolání ministra kultury. Tedy zda se vůbec bude dodržovat ústava," uvedl.

Výsledkem podle něj má být to, že Babiš bude vypadat jako zachránce ČSSD, Zeman jako moudrý usmiřovatel. "A vděčný Hamáček, že s ním vůbec premiér a prezident mluví. Čím déle se to bude řešit, tím víc z toho bude Babiš těžit," uvedl. Sociálním demokratům podle Fialy připadá role tzv. užitečných idiotů.

V roli tzv. užitečných idiotů (to není urážka, ale terminus technicus) ČSSD. To je celé tak vrcholná absurdita, že by ji nenapsal ani autor absurdních dramat Václav Havel. Je to ale bohužel politická realita dnešní ČR. — Petr Fiala (@P_Fiala) 28. června 2019

Předseda SPD Tomio Okamura ČTK napsal, že podstatou není Staněk, ale permanentní krize vlády kvůli tomu, že je její součástí nestabilní a rozhádaná ČSSD. "Což je ovšem také vina Andreje Babiše, protože si ji do vlády vybral. ČSSD by měla z vlády odejít, protože dlouhodobě jen škodí občanům a nepřináší nic pozitivního. Hnutí SPD nabízí funkční alternativu - vládu odborníků sestavenou vítězem voleb, která by prosazovala také dohodnuté programové priority SPD. O podpoře takové vlády jsme ochotni jednat," uvedl.

Předseda komunistů Filip přivítal, že po dnešní schůzce Babiš s Hamáčkem oznámili, že budou o ministerstvu kultury dál jednat se Zemanem. "To je správný krok. Ústavní činitelé mají spolu nejen komunikovat, ale také dojít k dohodě," uvedl.

Šéf KDU-ČSL Marek Výborný uvedl, že za ústavní krizi je odpovědný Zeman. "Je naprosto nepřijatelné, aby si pan prezident dělal z ústavy trhací kalendář. Je otázkou, zda jednání všech tři pánů k něčemu po výrocích pana prezidenta povedou," napsal. Babiš by podle něj měl podat na Zemana kompetenční žalobu, jinak za situaci ponese odpovědnost také. "Krokům sociální demokracie nerozumím, jejich míra sebezničení je zjevně bez limitu. Zoufalá strana dělá zoufalé kroky, ale více se musíte ptát jich," dodal Výborný.

Předseda STAN Vít Rakušan považuje nejnovější vývoj za prohru pro ČSSD. "Mohli vyslovit vládě nedůvěru, mohli z vlády včas odejít. Oni si místo toho nechali svázat ruce, jednu Zemanem a druhou Babišem. Už nemají žádné herní pole a žádné dobré řešení. Tak to vypadá, když někdo dlouhodobě vede politiku jen pro posty, ne pro věc," míní.