Zeman silně pochybuje, že Šmarda bude ministrem. Spáchá ČSSD kolektivní sebevraždu?

"Mám o tom velmi silné pochybnosti," řekl Zeman na otázku, zda Šmarda někdy bude ministrem kultury. Jako důvody, proč si to myslí, prezident zopakoval svá dřívější vyjádření. Poukázal na to, že zatímco Staněk má titul docent, Šmarda má jen středoškolské vzdělání. Šmarda podle Zemana také nemá žádné zkušenosti s oblastí kultury, zatímco Staněk řídil jako primátor Olomouc, kterou Zeman označil za kulturní město.

Prezident rovněž zopakoval, že Staňkův odchod začal Hamáček požadovat až poté, co ministr kultury odvolal ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta kvůli podezřením z ekonomických nepravostí.

Zeman se také vyjádřil k možnému pádu vlády, který by měl nastat po demisi všech pěti ministrů jmenovaných za ČSSD, po které podle koaliční smlouvy podá do týdne demisi i předseda vlády a spolu s ním všichni ministři navržení hnutím ANO. Prezident poukázal na to, že demisi musejí podat všichni ministři ČSSD. "Tak celou dobu mluvíme o panu Staňkovi. No, tak co má být, že?" řekl Zeman k dotazu na možnost, že by vládu neopustil právě Staněk, kterého chce nyní ČSSD v čele ministerstva vyměnit.

Jestli někdo nerespektuje výsledek voleb, pak to nejsou demonstranti na Letné, ale především je to prezident Zeman, který odmítá dle Ústavy odvolat ministra na návrh demokraticky zvoleného premiéra a chce vládu ovládat. — Marek Ženíšek (@zenisek_m) 28. června 2019

Prezident zopakoval, že pokud by ČSSD opustila vládu, znamenalo by to jen personální rekonstrukci kabinetu. Lze podle něj očekávat, že by vládu v takovém případě podpořila SPD Tomia Okamury. "A je-li tomu tak, pak by sociální demokracie spáchala kolektivní sebevraždu. Protože by se už nikdy do vlády nedostala," podotkl. Zeman řekl, že předčasné volby jsou možné pouze tehdy, pokud by Babiš "ztratil nervy" a spolu s ANO prosadil rozpuštění Sněmovny.

Prezident připomněl, že chce Hamáčka se Staňkem usmířit na schůzce v Lánech 12. července. Ještě před tím se má ale v úterý setkat s Hamáčkem a Babišem. Jasno tak ve věci ministra kultury nebude do konce června, jak dosud požadovali sociální demokraté.

Babiš po páteční schůzce s Hamáčkem zdůraznil, že platí koaliční smlouva, podle které má ČSSD nárok vybírat svou pětici ministrů. Hamáček doplnil, že k avizovanému svolání předsednictva ČSSD či jinému řešení situace se rozhodne až po úterní schůzce.