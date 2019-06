Babiš řádil u Soukupa: Čapí hnízdo? Premiér promluvil o kauzách za „tisíce miliard“

Čeká nás horké politické léto? Právě na to se v úvodu čtvrtečního Duelu řečnicky zeptal Jaromír Soukup premiéra Andreje Babiše, pak už ale přišel s konkrétními dotazy, např. na údajný střet zájmů předsedy vlády. Babiš zopakoval, že ve střetu zájmů určitě není.

„Já bych chtěl připomenout divákům, že oni všichni zapomněli na to, že my tady máme ‚lex Babiš‘, to je zákon proti Babišovi, ten zákon byl schválen v roce 2015 a je to návrh zákona o střetu zájmů. A to byl skutečně zákon, na kterém se domluvili bývalý premiér Sobotka s panem Kalouskem,“ opřel se hned na úvod do politické konkurence.

Premiér tvrdí, že dle zákona postupoval, tudíž může vyloučit, že by byl ve střetu zájmů. Připustil však, že má opozice na debatu na toto téma nárok, jenže věcné kritiky se dočkal jen od Jana Skopečka (ODS) či Václava Klause mladšího (Trikolóra). Další vystoupení označil za nechutná, jelikož dle jeho slov obsahovaly útoky na jeho rodinu a děti.

Nakonec přišla řeč i na aktuální politické dění kolem obsazení postu ministra kultury. Babiš se nechal slyšet, že s Hamáčkem jedná, byl dokonce přítomen i jeho telefonátu s prezidentem Zemanem, na jehož rozhodnutí celá záležitost vázne. Konec koalice ANO a ČSSD si Babiš nepřipouští.

„My jsme to ustáli a teďka by ČSSD odešla z vlády, to je absurdní,“ řekl na rovinu premiér. „Můžu potvrdit, že určitě platí koaliční smlouva. Udělám maximum pro to, aby koalice pokračovala a fungovala. Stojí před námi mnoho úkolů,“ pokračoval Babiš, který chce Zemana přesvědčit na úterní schůzce.

Kromě hlasování o vyslovení nedůvěře vládě přežil Babišův kabinet i demonstraci na pražské Letné. Premiér si ji spojuje s kauzou Čapí hnízdo, na kterou nadále nahlíží jako na účelovou záležitost, která jej má dostat z politiky.

„Je to záležitost roku 2007, firma na to měla nárok. Je to nesmysl od samého začátku, je to účelovka! Někteří vybraní aktivističtí novináři vytvořili dojem, že za 30 let svobody a demokracie se nestalo nic jiného než Čapí hnízdo, potom co se tady rozkradly za tisíce miliard banky, pojišťovny, firmy, kupónka a můžu tady o tom mluvit dvě hodiny,“ konstatoval Babiš.

Nejvíce ho prý mrzí nálepka zloděje, kterou u některých občanů má. „Nejsem zloděj, nikdy jsem nic neukradl. Vybudoval jsem tady z nuly velkou firmu a ta firma tady dá ročně 16,8 miliardy korun mzdy a odvody, stále se manipuluje,“ líčil předseda vlády.

Na závěr premiér zopakoval, že v období nynější prosperity demonstrace nechápe. Navíc jej překvapila vystoupení vybraných umělců. „Někteří herci říkají: ‚Nechť se vrátí na Slovensko.‘ A proč bych se měl vrátit, vždyť já tady žiju téměř 30 let, mám tady rodinu,“ dodal Babiš.