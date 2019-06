Pitomců je tam víc. Prezident Zeman se opět opřel do ČSSD

Prezident Miloš Zeman v posledních dnech opět zatápí ČSSD. Průtahy kolem obsazení postu ministra kultury vyvolaly vládní krizi, jelikož hlava státu odmítá do funkce jmenovat místopředsedu sociální demokracie Michala Šmardu. Zeman už dokonce uvedl, že „má silné pochybnosti“ o tom, že se Šmarda stane ministrem kultury.

Vyjádřil se tak v rozhovoru pro MF Dnes, v němž Šmardovi doporučil, aby byl raději volebním manažerem strany pro krajské volby. „Když pan Šmarda splní svoji historickou roli a trošku tu sociální demokracii pozvedne při přípravě na krajské volby, bude to daleko víc, než kdyby dělal ministra kultury,“ řekl prezident zmíněnému deníku.

Do sociálních demokratů se opřel i v souvislosti s průzkumem agentury SANEP, podle kterého jsou nejpopulárnějšími ministry za ČSSD Antonín Staněk a Miroslav Toman. „No, přesně ti, kteří lezou krkem těm… Jak se jmenuje ten pitomeček? No, ono je tam těch pitomců víc. Myslím toho z Prahy… Dolínek,“ nebral si Zeman servítky.

ČSSD momentálně rozhodně nedoporučuje, aby opustila vládu. Podle jeho slov by došlo jen k personální rekonstrukci kabinetu, který by nejspíš podpořilo hnutí SPD. „A je-li tomu tak, pak by sociální demokracie spáchala kolektivní sebevraždu. Protože by se už nikdy do vlády nedostala,“ konstatuje hlava státu.

Prezident závěrem připomněl, že své někdejší straně doporučoval vstup do koalice s hnutím ANO, protože ji může zachránit. „Ale pokud se budou chovat tak bláznivě, jako se až dosud chovají, tak je nezachrání už vůbec nic. Směšné to je, hysterické také,“ myslí si Zeman, podle kterého může za současné chování ČSSD debakl v evropských volbách.